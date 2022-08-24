На тесты выехал китайский конкурент Hummer EV (фото)

Корпорация Dongfeng весной этого года создала новый суббренд Warrior, под которым намерена выпускать брутальные электрические внедорожники. Первенец марки почти готов. Его прототипы выехали на тесты.

Именно во время дорожных испытаний фотошпионам удалось сделать несколько снимков нового Warrior М18-2. Судя по фото, внедорожник получит угловатый кузов, крупную выступающую светодиодную оптику, широкие колесные арки и солидный дорожный просвет. На задней двери размещено запасное колесо.

Известно, что в основе внедорожника лежит платформа MORV, а в движение его приводит электрическая силовая установка мощностью 1070 л.с. Она позволяет Warrior М18-2 разгоняться с места до «‎сотни» менее чем за 5 секунд. Запас хода составляет 500 км.

В компании новинку позиционируют, как конкурента Hummer EV. Ее производство намерены начать в 2023 году. Изначально планируют выпускать 20 тысяч единиц модели в год, а затем увеличат объем до 50 тысяч. Стоимость электрического внедорожника начинается от 87 000 долларов.