На видео показали, как электропикап Rivian R1T рассекает по озеру

Владелец Rivian R1T решил выяснить, правда ли, что электрический пикап может преодолеть глубокий брод и не получить гидроудар. Эксперимент он провел на Медвежьем озере в Айдахо, которое славится плотным песком, пресной водой и пологим пляжем.

Гонять пустым электрокар по озеру мужчина не стал, а прицепил к нему небольшую лодку. Впрочем, именно возможность спускать лодку на воду без пристани и стала толчком к этому эксперименту. Ведь в сезон найти пустой причал практически невозможно. Желающим прокатиться здесь на лодке приходится простаивать по несколько часов в ожидании своей очереди получить доступ к воде.

По словам американца, чтобы спустить лодку Malibu 23 LSV 2004 года выпуска с прицепа на воду, нужна глубина не менее 914 мм (34 дюйма). При этом у R1T заявлен брод в 1092 мм (43 дюйма). Так что проблем возникнуть не должно. Он заранее отключил фары прицепа, чтобы R1T не запутался и не перешел в режим буксировки, и установил режим Off Road Deep Sand.

Электромобиль спокойно заехал вглубь озера, сгрузил там лодку и так же без проблем выехал обратно. По словам владельца пикапа, он ни разу во время эксперимента не потерял сцепление с песком. Прежде чем опубликовать это видео, мужчина проделал этот трюк со своим Rivian трижды, и результат всегда был превосходный.