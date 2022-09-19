Новости На выставке в Детройте показали первый в мире ховербайк – его оценили в $777 000

Японский стартап AERWINS Technologies привез на Североамериканский международный автосалон свое новое творение – летающий мотоцикл XTURISMO.

Этот ховербайк является первым в мире и внешне напоминает спайдербайк из «Звездных воин». Он может развивать скорость до 100 км/ч и парить в воздухе около 40 минут. Инновационное транспортное средство весом 300 кг приводит в движение газоэлектрическая гибридная силовая установка.

Больше подробностей производитель пообещал раскрыть ближе к старту производства, которое намечено на следующий год. При этом цену ховербайка глава AERWINS скрывать не стал. Она составляет космические 777 тысяч долларов. В дельнейшем компания планирует выпустить бюджетную версию модели стоимостью менее 50 тысяч долларов.