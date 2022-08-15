Надежное КАСКО — в ARX! Компания заняла первое место на страховом рынке

По результатам рейтинга журнала Insuranсe Top за первый квартал 2022 года страховая ARX заняла первое место по страхованию КАСКО.

Сумма премий за первый квартал 2022 года составила более 308 млн грн, сумма выплат – более 160 млн.

С начала войны компания ARX расширила некоторые условия страхования, которые в мирное время для стандартных договоров нехарактерны. Это, например, урегулирование ущерба без вызова полиции, урегулирование по копиям документов, расчет возмещения по фотографиям автомобиля. КАСКО от ARX работает за границей, что очень удобно для украинцев, которые могут получать возмещение на карты.

Даже во время войны компания отслеживает уровень удовлетворенности клиентов, что по продукту “КАСКО. Все включено” за три месяца войны составил 96%. За 2-й квартал показатель даже улучшился и составляет 97%.

Эта цифра считается на основе сервиса обратной связи ТСF – Transparent Customer Feedback. TCF позволяет клиентам сразу после урегулирования оценить качество услуг компании по 5-звездочной шкале, а также добавить свои пожелания по каждому этапу урегулирования. Отзывы появляются на сайте компании в режиме реального времени. Администрирует процесс сбора и проверки отзывов независимая компания eKomi, базирующаяся в Германии и являющаяся европейским лидером в области работы с обратной связью клиентов.

ARX ​​уже давно внедрила все возможности и инструменты, чтобы клиенты получили возмещение без посещения офиса. Это помогло сохранить качество сервиса в периоды локдаунов и хорошо работает и сейчас. В частности, речь идет о телеурегулировании (урегулировании страхового события без необходимости визита в офис страховой компании), живом общении с компанией в чатах, месcенджерах, автоматизированных чат-ботах, круглосуточных горячих линиях, мобильном приложении.

Для удобства клиентов компания предлагает мобильное приложение MyARX, где есть вся необходимая информация относительно договоров, подсказки, информация, сообщения, чат с компанией, доступ к отдельным онлайн-сервисам.

Договоры страхования отображаются в приложении, даже если отсутствует интернет-соединение на смартфоне. MyARX позволяет добавить договоры страхования родных и близких, указав их контактный номер телефона и дату рождения. Разработку мобильного приложения компания продолжает даже в военное время. Мобильное приложение MyARX можно устанавливать на IOS и Андроид.

В общей сложности компания уже 12 лет лидирует в КАСКО, обеспечивая клиентам максимальную защиту их авто. Даже во время войны все страховые случаи покрываются в штатном режиме в зависимости от покрытия, условий и исключений. Компания продолжает нести ответственность перед клиентами, регулировать убытки, предоставлять качественный сервис.