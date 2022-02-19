Названа причина возгорания судна, перевозившего новые Porsche и Volkswagen

Всему виной стал электромобиль, вернее его батарея

В Атлантическом океане в 100 км от Азорских островов (Португалия) продолжает гореть судно Felicity Ace, которое перевозило из Германии в США около 4000 новых автомобилей концерна Volkswagen. Пожар не удается локализовать больше двух суток, а все потому, что его очаг находится в трюме.

По данным издания Reuters, причиной стал взрыв литий-ионной батареи у одного из электромобилей. Огонь с него перебросился на соседние машины и дальше уже пошла цепная реакция, в результате которой пламя охватило все ярусы судна. Руководитель порта Орта Хоао Мендес Кабекас заявил, что ролкер не удается потушить, так как у них нет специальных средств и опыта в ликвидации таких пожаров.

Также Кабекас отметил, что принять корабль в своем порту он не может из-за его больших габаритов. Felicity Ace достигает в длину 200 м, а его ширина составляет 33 м. Он попросту заблокирует подход к порту и, как следствие, всю торговлю на Азорах. Оставлять его в океане также нельзя, так как в случае затопления может возникнуть экологическая катастрофа.

Горящее судно должны отбуксировать в один из портов Европы или на Багамы. Буксиры из Гибралтара и Нидерландов уже на пути к месту происшествия. На месте они будут к среде на следующей неделе. Также туда отправлена команда специально-обученных пожарных, состоящая из 16 человек. Надежды на спасение автомобилей уже нет.

Напомним, что сигнал SOS команда корабля отправила 16 февраля. Экипаж был сразу же эвакуирован. Точной цифры о перевозимых машинах нет. На борту может поместиться до 4000 единиц автотранспорта. Руководство Porsche подтвердило, что данное судно транспортировало 1100 автомобилей марки. Известно, что на нем было 189 единиц Bentley, а также машины компаний Audi и Volkswagen (их число не уточняется). Сумма ущерба достигает сотен миллионов долларов.