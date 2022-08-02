Названы лидеры рынка новых легковых автомобилей в Украине – инфографика

В Украине постепенно восстанавливается автомобильный рынок. После отмены беспошлинной растаможки машин на иностранной регистрации украинцы переключились на покупку новых легковых автомобилей. Но из-за нехватки популярных моделей им пришлось искать альтернативные варианты, что конечно привело к неожиданным лидерам в сегменте.

Так, по данным «‎Укравтопрома», в июле на украинский учет поставили 3648 новых легковых автомобилей. Если сравнивать этот показатель с предыдущим периодом (июнем 202 года), то прирост продаж составил 26%. Динамика по соотношению с июлем 2021 года остается отрицательной – минус 63%.

Лидером рынка остается марка Toyota. Ей отдали предпочтение 596 украинских автомобилиста. Несмотря на высокий спрос, до результата годичной давности достать не удалось. Падение составило 61%. Второе и третье место в рейтинге заняли Volkswagen и Chery с результатом 316 и 300 регистраций соответственно. Результат этих марок на 30% и 27% меньше, чем годом ранее.

Четвертую строку в рейтинге занимает компания Renault – 260 проданных автомобилей (-80%). Замыкает пятерку лидеров чешская Skoda. В июле украинский автопарк пополнило 207 машин данной марки, что на -67%, чем годом ранее. Лидером в личном зачете стал Chery Tiggo 4, на котором свой выбор остановили 239 покупателей.