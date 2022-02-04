Не там припарковался: Opel Corsa экстренно эвакуировали с помощью погрузчика

Мужчина явно запомнит этот урок на всю жизнь

Нашумевший инцидент произошел в Великобритании. Он разгорелся между 57-летним фермером Робертом Хупером и водителем серого Opel Corsa, который почему-то решил припарковаться на частной территории. Фермеру выходка мужчины не понравилась и он решил проучить его раз и навсегда. После нескольких безуспешных попыток убедить незваного гостя перепарковать автомобиль, Роберт самостоятельно решил проблему. Он вытолкал хэтчбек со своей территории погрузчиком.

Не стоит говорить о том, что делал он это без всякой осторожности. В результате чего автомобиль перевернулся и получил серьезные повреждения. При этом водитель Corsa снимал весь процесс на телефон, время от времени пытаясь дать фермеру сдачи.

Интересно то, что для фермера вся эта ситуация обернулась судебными разбирательствами. Мужчину обвиняют в опасном вождении и порче чужого имущества. Что довольно странно, учитывая тот факт, что водитель оставил свой автомобиль в неположенном месте и отправился любоваться местной достопримечательностью — водопадом Лоу-Форс.

Объясняя случившееся в суде, Хупер упомянул, что водитель ответил отказом на его просьбу убрать автомобиль, поскольку уже успел выпить спиртного. Мужчина верит в то, что он прав и уже обвинил водителя хэтчбека в нападении и нанесении травм. А пока судебный процесс продолжается и еще не известно, каким будет решение судьи.