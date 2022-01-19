Нехватка полупроводников вынудила Toyota остановить заводы

Компания уже озвучила сроки простоя и конкретные даты

Toyota вынуждено остановит заводы из-за нехватки полупроводников. Ожидалось, что кризис, вызванный пандемией коронавируса в 2020 году продлится недолго, но все оказалось совсем наоборот. Сейчас марка озвучила список предприятий, которые остановят в феврале и назвала точные даты.

По предварительным данным, в феврале с конвейеров заводов Тойота сойдет 700 тысяч автомобилей. Эта цифра на 150 тысяч меньше озвученного ранее плана. Причина — нехватка полупроводников, с которой столкнулись все производители транспортных средств.

В феврале остановят 11 линий на 8 заводах из 14, расположенных на территории Японии. В частности, принято решение остановить Toyota Auto Body Fujimatsu, на котором собирают новое поколение венов Voxy и Noah. Даты простоя — 1-4 февраля затем 7-12 и 14-16. Суммарно в течение месяца предприятие будет простаивать 13 дней.

Немного меньше — 12 дней — не будет работать завод Toyota Motor Motomachi, где налажено производство хэтчбека GR Yaris. Все остальные заводы марки уйдут на вынужденные каникулы на меньший срок.

Остановка производства, хоть и временная, отразится на общем количестве выпускаемых автомобилей и общих результатах финансового года. Он закончится в марте 2022 года. Ожидается, что фактическое количество выпущенных автомобилей окажется значительно меньше прогнозируемых ранее 9 миллионов единиц.