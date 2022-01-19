Необычная находка: в заброшенном саду обнаружили коллекцию редких ретромобилей

Все транспортные средства в ужасном состоянии

На YouTube-канале The Late Brake Show появилось получасовое видео, посвященное необычной находке. В саду на территории одного из частных домовладений обнаружили целый автопарк ретро автомобилей. Как оказалось, у этой коллекции есть владелец и он надеется продать ее.

Большинство из экземпляров долгое время провели под открытым небом и успели обрасти травой и мхом. Часть из них заплетена плющом. Создается впечатление, что эти транспортные средства простаивали не годами и даже не десятилетиями. Трудно поверить в то, что когда-то все они были в идеальном состоянии и, как уверяет владелец, на полном ходу.

Среди найденных экземпляров раритетные Porsche 912 и 924 Turbo, Lancia Delta и Fiat 124 Spider. Там же простаивают Mazda MX-5, несколько классических моделей BMW и Mercedes-Benz. Подлежат ли они восстановлению — сложно сказать. На данный момент назвать их состояние иначе, чем ужасное, невозможно.

На вопрос почему мужчина довел свою коллекцию до такого состояния, он ответил, что не мог больше заботиться о них из-за проблем со здоровьем. Рейн Адамсон — так зовут мужчину, просто оставил их гнить в саду.