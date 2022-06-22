Таким будет новый Toyota Crown — первые изображения

Мировая премьера седана шестнадцатого поколения состоится 15 июля 2022 года

В свободном доступе появились патентные изображения Toyota Crown следующего, шестнадцатого поколения (заводской код S235). В новом поколении он станет «седаном с мотивами кроссовера». У автомобиля высокий дорожный просвет, мускулистые боковины и расширенные колесные арки.

В основе «шестнадцатого» Toyota Crown лежит та же платформа TNGA-L, что и у актуальной модели (S220). По предварительным данным, габаритная длина кросс-седана составит 4930 мм, ширина — 1840 мм, высота — 1540 мм. Размер колесной базы — 2850 мм.

«Под капотом» ожидается гибридная силовая установка на базе 2,4-литрового бензинового двигателя с тубонаддувом. Какой будет отдача ДВС и предусмотренного ему в помощь электромотора, пока не известно.

Toyota Crown актуального, пятнадцатого поколения вышел на рынок в 2018 году. Седан доступен с 2,0-литровым турбированным 8AR-FTS (245 л.с.) и в двух гибридных модификациях. Младший гибрид мощностью 226 л.с. укомплектован силовой установкой на базе 2,5-литрового атмосферного двигателя A25A-FXS, старший (359 л.с.) — 3,5-литрового V6 8GR-FXS. Привод — задний или полный.