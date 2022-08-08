Nissan Leaf превратили в катафалк

Электрический катафалк Nissan Athena построили в Великобритании

Британская компания Wilcox Limousines превратила электромобиль Nissan Leaf в «зеленый» катафалк — Nissan Athena. Он изготовлен по заказу ритуальной компании Funeralcare из Эдинбурга, входящей в состав Co-operative Group. На нем в последний путь будут провожать усопших в шотландских городах Далкит, Норт-Бервик и Сифтилл.

«Озеленить» свои автопарки планируют и другие подразделения Co-operative Group. Эта компания управляет более чем 1000 похоронными бюро и является крупнейшим похоронным агентством в Соединенном Королевстве. Для их подзарядки во всех центрах Funeralcare установят зарядные терминалы. Работать они будут исключительно на возобновляемых источниках энергии.

Также Co-operative Funeralcare анонсировала электрический автомобиль скорой помощи — Maxus Ambulance. Он будет первой «батарейной» моделью, обслуживающей шотландские общины. Таким образом компания решила продемонстрировать свою заботу об экологии и приверженность к переходу на электромобили.