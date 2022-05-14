Новости Nissan не возобновит деятельность в России раньше марта 2023 года — официально

В марте 2022 года компания недополучила почти 500 миллионов долларов прибыли

Nissan пересмотрел прогноз на текущий финансовый год, который заканчивается 31 марта 2023 года. Из него исключены прибыли от российского рынка.

«Существует много неопределенностей в отношении влияния геополитических проблем, связанных с Россией и Украиной, которые могут оказать существенное влияние на финансовое положение и результаты деятельности Группы за финансовый год, закончившийся 31 марта 2023 года, и последующие годы», — говорится в заявлении компании.

По словам генерального директора Nissan Макото Учида отсутствие продаж в России может оказать «существенное влияние» на результаты компании в 2023 финансовом году и, возможно, в последующий период.

Nissan прекратил поставки автомобилей в Россию и остановил свой завод в Санкт-Петербурге в марте, после военного вторжения в Украину. Это стоило компании 52,6 млрд иен (499 млн долларов США) прибыли. Из них 15,2 млрд иен из-за влияния на собственный бизнес Nissan и 37,4 млрд иен из-за партнерства с Renault.

Nissan X-Trail / Nissan X-Trail

В прошлом году Россия была вторым по величине рынком для Renault Group, отчасти благодаря контрольному пакету акций АвтоВАЗа. Также Renault выпускала на своем московском заводе кроссовер Terrano для Nissan. А на заводе Nissan в Санкт-Петербурге собирали Qashqai, X-Trail и Murano.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в апреле продажи автомобилей Nissan в России упали на 84% до 605 единиц. Для сравнения годом ранее они составили 3681 ед. В целом же, в апреле из-за ухода мировых автомобильных брендов российский авторынок просел на 79% до 32 706 единиц. Санкции ЕС сделали свое дело.