Nissan не возобновит деятельность в России раньше марта 2023 года — официально
Nissan пересмотрел прогноз на текущий финансовый год, который заканчивается 31 марта 2023 года. Из него исключены прибыли от российского рынка.
«Существует много неопределенностей в отношении влияния геополитических проблем, связанных с Россией и Украиной, которые могут оказать существенное влияние на финансовое положение и результаты деятельности Группы за финансовый год, закончившийся 31 марта 2023 года, и последующие годы», — говорится в заявлении компании.
По словам генерального директора Nissan Макото Учида отсутствие продаж в России может оказать «существенное влияние» на результаты компании в 2023 финансовом году и, возможно, в последующий период.
Nissan прекратил поставки автомобилей в Россию и остановил свой завод в Санкт-Петербурге в марте, после военного вторжения в Украину. Это стоило компании 52,6 млрд иен (499 млн долларов США) прибыли. Из них 15,2 млрд иен из-за влияния на собственный бизнес Nissan и 37,4 млрд иен из-за партнерства с Renault.
В прошлом году Россия была вторым по величине рынком для Renault Group, отчасти благодаря контрольному пакету акций АвтоВАЗа. Также Renault выпускала на своем московском заводе кроссовер Terrano для Nissan. А на заводе Nissan в Санкт-Петербурге собирали Qashqai, X-Trail и Murano.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в апреле продажи автомобилей Nissan в России упали на 84% до 605 единиц. Для сравнения годом ранее они составили 3681 ед. В целом же, в апреле из-за ухода мировых автомобильных брендов российский авторынок просел на 79% до 32 706 единиц. Санкции ЕС сделали свое дело.