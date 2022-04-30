Новости В Запорожье запретили движение транспорта по одной из автодорог

Сегодня, 30 апреля 2022 года, военное командование Сил обороны Запорожья запретило движение автотранспорта из Запорожья на Васильевку через Каменское.

Данное решение обусловлено активизацией боевых действий в регионе. Передвигаться на автомобиле здесь пока не безопасно – российские воска обстреливают мирное население.

Жителей Запорожской области просят с понимает отнестись к сложившейся ситуации. О возобновлении движения по маршруту гуманитарного коридора сообщат дополнительно.