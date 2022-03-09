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Новая Почта снизила комиссию на денежные переводы по Украине
С 5 марта Новая Почта снизила комиссию на отправку денежного перевода «Миттєвий» до 0,5% от суммы (минимальный платеж — 5 грн).
Для того, чтобы отправить перевод по Украине необходимо:
- предъявить оператору отделения оригинал паспорта или в приложении Дія;
- оплатить перевод наличными или банковской картой с учетом комиссии;
- назвать ФИО, контактный телефон получателя;
- сообщить номер перевода получателю.
Для получения перевода наличными необходимо:
- прийти в любое работающее отделение «Новой Почты», предъявить оригинал паспорта или в приложении Дія;
- назвать номер перевода и получить наличные деньги.
Перечень работающих отделений постоянно обновляется здесь.