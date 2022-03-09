Украинцев попросили соблюдать светомаскировку

Российские оккупанты нещадно бомбят украинские города в разных регионах страны. В ходе таких атак страдает мирное население. Украинская армия делает все возможное, чтобы защитить граждан. Но позаботиться о своих жизнях могут и сами люди.

В частности, нужно предпринять все меры предосторожности по защите от врага. Ключевую роль в этом играет светомаскировка. Украинцам порекомендовали выключать на ночь освещение в домах и зашторивать окна. Предпринимателям необходимо отключать электричество на своих объектах. Это позволит домам стать неприметными для врага в темное время суток.

С нарушителями этих правил будут бороться жестко. Особенно то касается предпринимателей. Им могут отключить электричество на весь период военных действий на территории Украины.