Caterpillar уходит из России и выделяет более 1 млн долларов Украине

Крупнейший мировой производитель строительной и горнодобывающей техники приостанавливает деятельность в России

Американская компания Caterpillar, которая выпускает землеройно-транспортную технику, строительное оборудование, дизельные двигатели, энергетические установки и ряд другой продукции, приняла решения остановить свои заводы в России. В частности, остановлены конвейеры завода по производству карьерных самосвалов, экскаваторов и компоненты для машин и оборудования в городе Тосно под Санкт-Петербургом. Также у Caterpillar есть распределительный центр запчастей в Москве.

«Мы соблюдаем все применимые законы и развивающиеся санкции. Операции в России становятся все более сложными, включая сбои в поставок и санкции, и мы приостанавливаем работу наших российских производственных предприятий. Через фонд Caterpillar мы жертвуем более 1 миллиона долларов на поддержку как неотложных, так и долгосрочных потребностей в связи с гуманитарным кризисом в Украине», — говорится в официальном заявлении компании.

Также 9 марта о сворачивании или прекращении деятельности в России заявили производитель локомотивов Alstom, пивоваренная компания Heineken, табачные гиганты Imperial Brands, Philip Morris и British American Tobacco, производитель пищевых продуктов Nestle, крупнейшая торговая площадка Amazon и многие другие компании.