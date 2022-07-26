Новий Volkswagen T-Roc: експресивний дизайн та переосмислення

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Свіжий дизайн, якісні матеріали та нові технологічні можливості. Новинка продовжує кувати історію власного успіху із безпомилково впізнаваним силуетом, який сподобався і українським клієнтам. Інтер’єр моделі зазнав переосмислення завдяки новому дизайну передньої панелі, високоякісних матеріалів та Digital Cockpit в якості серійного обладнання. Технології старших моделей відтепер доступні і для компактного SUV із Т-родини: матрична світлодіодна оптика IQ.LIGHT, бездротовий інтерфейс App-Connect та адаптивний круїз-контроль.

Поєднання прогресивного вигляду, спортивних характеристик і неперевершеної універсальності зробили T-Roc популярним, одним з найбільш продаваних автомобілів протягом останніх чотирьох років. Без прямого попередника він за одну ніч став ключовим стовпом у палітрі продуктів Volkswagen. З моменту виходу на ринок у 2017 році було продано понад мільйон компактних SUV.

Витончений інтер’єр, сфокусований дизайн екстер’єру

З м’якою поверхнею та характерною строчкою оновлене торпедо привносить в інтер’єр нового T-Roc сучасний і високоякісний дизайн. Дисплей мультимедійної системи дисплей тепер виглядає як планшет і розташований на торпедо у прямій видимості, а електронна панель приладів знаходиться за кермом. Залежно від комплектації розмір дисплея мультимедійної системи варіюється між 8,0 та 9,2 дюймами. Компактний кросовер серійно оснащено цифровою панеллю приладів, яка опційно доступна в розмірі до 10,25 дюймів як Digital Cockpit Pro. Багатофункціональне шкіряне кермо, яке також є частиною серійної комплектації, отримує новий дизайн, який сприяє інтуїтивному керуванню автомобілем.

Високоякісна тканинна обшивка дверей тепер є серійною. У комплектаціях Sport і R-Line обробка дверей і підлокітники виконані із еко-шкіри та мають дизайнерські шви, як і підголівники. Ще однією особливістю лінійки обладнання Sport є центральні частини комфортабельних сидінь із мікрофібри ArtVelours. У поєднанні з R-Line в якості опції доступні першокласні спортивні сидіння як для водія, так і для переднього пасажира (раніше можна було знайти тільки в T-Roc R), а також шкіряна оббивка Nappa.

Лінії екстер’єру нового T-Roc були загострені, що робить його і без того безпомилковий дизайн ще більш вражаючим. У серійну комплектацію входять світлодіодні фари та затемнені задні ліхтарі. IQ LIGHT зі світлодіодними матричними фарами та підсвіченою решіткою радіатора, а також кластери задніх фар з новою графічною структурою та динамічним покажчиком повороту доступні в якості додаткового обладнання. П’ять нових кольорів екстер’єру та нові моделі легкосплавних дисків надають клієнтам ще більше можливостей індивідуалізувати свій автомобіль.

Сучасний рівень діджиталізації та плеяда асистентів

Новий T-Roc в Україні вже серійно оснащено передовими допоміжними системами:

– Front Assist: система контролю дистанції попереду

– Lane Assist: утримання у смузі руху

– Side Assist: контроль «сліпих зон»

– Park pilot: 8 парк-троніків спереду та ззаду

– Park assist: система напівавтоматичного паркування

– Адаптивним круїз-контролем (АСС): забезпечує асистоване керування, гальмування та прискорення на швидкості до 210 км/год

– Проактивною системою захисту пасажирів.

Новий T-Roc відтепер також доступний із третім поколінням мультимедійних систем (MIB3), що дозволяє користуватися різноманітними онлайн-функціями та послугами. За допомогою сервісів We Connect можна протягом одного року безкоштовно користуватися, наприклад, функціями онлайн стрімінгу або відстежувати розташування автомобіля в режимі реального часу. За бажанням, функції Apple CarPlay™ і Android Auto™ також можна бездротово інтегрувати в мультимедійну систему через бездротовий інтерфейс App-Connect.

Силова установка

В Україні новий T-Roc буде доступний із двигуном 1.5 TSI evo із потужністю в 150 к.с. та високим крутним моментом в 250 Нм, який відмінно себе зарекомендував. Автомобілі для України серійно агрегатуються 7-ступеневою коробкою передач DSG. Головними особливостями цієї комбінації двигуна та КПП залишаються першокласна еластичність та можливість здійснювати рух із двома неактивними циліндрами завдяки системі АСТ, що дозволяє заощаджувати на стабільних швидкостях завдяки зниженому споживанню пального. Українським клієнтам будуть доступні автомобілі із переднім приводом. Додатково до серійного обладнання автомобілі можуть бути додатково агрегатовані адаптивною підвіскою DCC із амортизаторами перемінної жорсткості.

Доступні комплектації

T-Roc можна ще легше адаптувати до своїх побажань завдяки реорганізації доступних комплектацій. На додаток до стартової версії T-Roc Style, компактний кросовер доступний в нових версіях Sport та R-Line. Особливо відзначимо комплектацію R-Line, про появу якої ми отримували безліч запитань. Дизайн екстер’єру та R-Line елементи тепер ще більше нагадують максимальну performance-версію T-Roc R. Унікальна ДНК проявляється, наприклад, у яскравому спортивному дизайні бампера із розширеними повітрозабірниками та у багатофункціональному спортивному кермі з сенсорним керуванням. Крім того, новий T-Roc у поєднанні з R-Line може бути оснащено спортивним пакетом, який включає вибір профілю їзди, прогресивне кермо із змінною довжиною рейки та спортивну підвіску.

Дебют в Україні

Прибуття нового покоління Volkswagen T-Roc до салонів офіційних дилерів відбувається в той момент, коли Ви читаєте цей рядок.

*Зображення та комплектація автомобіля наведені для ілюстрації та можуть відрізнятися від наявних у офіційних дилерів Volkswagen на території України, а також можуть містити опційне обладнання, доступне за додаткову плату.

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