Mitsubishi готовит преемника кроссовера ASX – что известно о новинке

Следующее поколение появится в 2023 году

Кроссовер Mitsubishi ASX впервые поступил в продажу в 2010 году. За годы пребывания модели на рынке производитель четыре раза обновлял ее, приводя в соответствие с текущим языком дизайна марки. Новое поколение автомобиля намерены представить в 2023 году.

В компании пока не раскрывают подробности о новинке. Инсайдеры, опираясь на информацию полученную от источников, приближенных к производителю, заявили, что вторая генерация кроссовера во многом повторит Renault Captur. Возможно, даже станет его клоном. Хотя есть вероятно, что донором для нового ASX будет более крупный Kadjar.

На столь радикальный шаг в Mitsubishi пошли из-за снижения продаж кроссовера. Хотя падение спроса отмечается только в странах Европы и Китае. А вот в США наоборот модель нарастила обороты почти в два раза. С начала года в Америке продано 23 983 единицы кроссовера. Если предоставленная инсайдерами информация правдива, то в скором времени на дороги выедут прототипы новинки.