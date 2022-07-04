Новые реалии российского авторынка — автомобили есть, но они не продаются

Производители запрещают российским дилерам продавать отгруженные машины

Недавно в российских СМИ появилась информация о переполненных автомобилями логистических терминал. По всей вероятности, это должно было вселить в россиян уверенность «в завтрашнем» дне. Но, как оказалось, приобрести заветную «иномарку» все же не удастся. Производители запрещают автодилерам реализовывать свою продукцию на российском рынке. Интересно, что запрет распространяется и на уже доставленные в Россию машины.

По некоторым данным, в логистических терминалах Подмосковья находятся около 30 тысяч автомобилей различных марок. Среди них большие партии Kia калининградской сборки, тысячи китайских Haval и Geely, а также модели Mercedes-Benz и Hyundai.

В другой ситуации и при «нормальных» ценах все эти 30 тысяч распродали за месяц. Но некоторые производители ввели прямой запрет на продажи. Кто-то боится санкций, кто-то растягивает складские запасы, понимая, что не сможет обеспечить поставки. Есть и такие, кто даже при падении спроса не хочет снижать цены после мартовского подорожания. Многие просто тянут время, в ожидании того, что же будет к концу года. Но мы то знаем — лучше не станет.