Волонтеры передали военным морякам новые пикапы (фото)

С начала полномасштабной войны, в Украине организовалось мощное волонтерское движение. Огромную помощь нашим защитникам оказывает фонд «Вернись живым». На этот раз он обеспечил машинами все дивизионы Военно-морских Сил ВС Украины.

Как сообщили в пресс-службе фонда, на нужды корабелов передали 15 новых пикапов Nissan, а также 220 портативных радиостанций Motorola и технику для создания мобильных командных пунктов. Общая сумма помощи составила 17 950 306 гривен. Для того, чтобы моряки получили эти машины, командованию ВМС пришлось изменить штатную структуру флота.

«Это первые машины, которые дают корабелам. Но с приходом врага у нас увеличилось количество задач, соответственно – расширился периметр пунктов базирования кораблей, поэтому транспорт, обеспечивающий повседневную деятельность, очень необходим для выполнения поставленных задач», – отметил командующий ВМС ВС Украины вицеадмирал Алексей Неижпапа.