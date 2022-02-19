В Киеве нашли один из двух сохранившихся реанимобилей

В Киеве на днях нашли редчайшую машину – реанимационный автомобиль, изготовленный в начале 80-х годов финской компанией Tamro Oy. Базой для него послужил рижский микроавтобус РАФ-2203. Как отметил известный латвийский историк автомобилей Mike Motorov на своей страничке в Фейсбук, до этого была известна лишь одна такая машина, сохранившаяся в хорошем состоянии.

Нужно сказать, что компания Tamro Oy – это вообще-то крупный фармацевтический концерн, и производство автомобилей – далеко не главное направление его деятельности. Тем не менее он имел материально-техническую базу, позволяющую выпускать в небольшом количестве медицинские автомобили, в основном для рынка Скандинавии. Базой для них служили как европейские, так и американские модели.

Финская компания начала сотрудничать со Всесоюзным НИИ медицинской техники (ВНИИМТ) еще в 1980 году. В результате почти через три года в нашу страну начали поступать первые реанимобили на базе «рафика».

В отличие от тогдашних стандартных латвийских «скорых», финская машина имела кузов с более высокой крышей, что позволяла медперсоналу работать в полный рост. Выделялась машина и окрасом – лимонно-желтым, с красными светоотражающими полосами. Спереди на крыше была установлена модерная по тем временам широкая проблесковая «люстра», за ней располагался кондиционер. В средней части крыши имелся вентиляционный люк, а в задней – «грибок» воздушного фильтра.

Характерной особенностью машины была левая стенка кузова. Она не имела остекления, так как изнутри к ней крепились шкафчики с медикаментами и различное медоборудование. Машина комплектовалась быстросъемными носилками зарубежного производства. Под задней подъемной дверью имелась широкая подножка. Двое медработников располагались на сиденьях в салоне и еще один – рядом с водителем.

В оснащение входили 20-литровый баллон с кислородом (200 атм), имелся запас сжатого воздуха и закиси азота. Работу всех потребителей электроэнергии обеспечивало зарядное устройство на 200А. Емкость аккумуляторных батарей составляла 100 Ач.

С связи с увеличением полной массы этого автомобиля по сравнению с обычными РАФ были установлены новые амортизаторы и пружины. Это улучшило и его управляемость.

В Киеве в 80-е гг., судя по имеющимся в нашем архиве фотоматериалам, работало не меньше трех таких машин. Об этом свидетельствуют разные номерные знаки. Кроме того, на улицах города можно было встретить и «скорую медицинскую помощь» все той же финской фирмы Tamro Oy, но уже на базе полноприводной «буханки» УАЗ. Такие машины предназначались в основном для работы в сельской местности.