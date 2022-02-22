Новый электрокар Kia моментально загорелся после ДТП (видео)

Авария с участием Kia EV6 произошла в Будапеште

В социальных сетях начал распространяться ролик с горящим электрокроссовером Kia EV6. По некоторым данным, автомобиль вспыхнул после столкновения с бетонным отбойником на одной из улиц Будапешта. Официального заключения о причине возгорания на данный момент нет.

В ролике видно, что передняя часть автомобиля охвачена огнем. Как известно, ДТП на большой скорости опасны для электрических транспортных средств. Любая деформация кузова может вызвать возгорание литий-ионных батарей.

Если же конкретный автомобиль полноприводный, источником возгорания мог стать передний электромотор, пострадавший в результате случившегося. По информации венгерских СМИ, водитель доставлен в больницу. Насколько серьезны полученными им травмы не уточняется.

Напомним, что продажи Kia EV6 в Европе начались в сентябре 2021 года.