Новый Ford Mondeo удивил салоном с огромным экраном (фото)

Новинка поступит в продажу до конца 2022 года

Несколько дней назад компания Ford презентовала новое поколение седана Mondeo для рынка Китая. Во время дебюта производитель показал экстерьер новинки и раскрыл ее технические характеристики, а вот салон модели остался за кадром. Первый показ интерьера компания решила сделать отдельно. И это понятно, ведь он заслуживает особого внимания.

Со сменой генерации кабина стала комфортнее, а ее оснащение – богаче. Как и ожидалось, в ней появился огромный экран, который растянулся во всю длину передней панели. Он объединил в себе 12,3-дюймовую цифровую приборную панель и 27-дюймовый дисплей мультимедийной системы, управление которой можно осуществлять при помощи жестов и мимики. Также установлено новое рулевое колесо, камеры кругового обзора, современный климат-контроль и сиденья с функцией вентиляции и подогрева.

Список систем помощи водителю и ассистентов безопасности стал гораздо шире и включает адаптивный круиз-контроль, систему слежения за разметкой и мониторинга «слепых зон», а также автопилот второго уровня BlueCruise. Также предусмотрено фоновое освещение и панорамная крыша. Количество вариантов отделки салона стало больше. Она может быть выполнена из натуральной или искусственной кожи, а также ткани стойкой к износу.

В движение новый Mondeo приводит 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель EcoBoost мощностью 245 л.с., который сопряжен с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой переднего привода. Сборку модели наладят на заводе СП Ford и Changan. В продажу она поступит до конца 2022 года.