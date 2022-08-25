Новый Hyundai Ioniq 6 собрал огромное количество предзаказов

Hyundai открыла предзаказ на электрический седан Ioniq 6, который впервые показали вживую в июле этого года на автосалоне в Пусане (Южная Корея). Число бронирований удивило даже самого производителя.

За сутки с момента открытия заказов электромобиль забронировало 37 446 человек. Компании ни разу не удавалось достичь такого результата. Этот беспрецедентный результат оставил далеко позади показатель по предзаказам Ioniq 5, который ранее был заявлен как рекордный для марки.

Спортивный седан построен на платформе E-GMP и имеет лучший в мире коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,21. У него невероятно стильный образ и богатое оснащение. Ioniq 6 выйдет на рынок в двух версиях – с одним и двумя электромоторами отдачей до 300 л.с. А запас хода на одном заряде достигает 500 км. Совокупность этих показателей и сделала модель столь востребованной на рынке.