Новый кроссовер Lexus за 25 000 евро показали на реалистичном изображении

Lexus готовит для европейского рынка новый компактный кроссовер с индексом LBX. Презентация модели запланирована на май-июнь следующего года, а пока ее засветили на рендерных изображениях.

Как сообщает издание Motor.es, новый кроссовер займет место в модельном ряду производителя ниже UX. Он будет основан на платформе GA-B, на которой также базируется актуальный Toyota Yaris Cross. Длинна новинки – около 4,2 м. Другие габариты также аналогичны соплатформенной модели.

Внешне эти автомобили также схожи. Отличия сводятся к фирменной решетке радиатора, роскосым фарам и новым шильдикам. Ожидается, что Lexus LBX будет поставляться с 1,5-литровым двигателем мощностью 120 л.с. Позже предложат версию с гибридной установкой на 116 л.с. Ориентировочная стоимость новинки – 25 000 евро.