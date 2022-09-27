В США усилят борьбу с пьяным вождением и превышением скорости

Технологии, предотвращающие пьяное вождение и превышение скорости, могут стать обязательными для всех новых автомобилей

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США предлагает Национальному управлению безопасностью движения на трассах (NHTSA) сделать обязательными для новых автомобилей некоторые системы безопасности. Одна из них — обнаружение нетрезвого водителя в салоне. Ее задача — недопущение вождения в состоянии алкогольного опьянения.

Обратить внимание на эту проблему экспертов заставила резонансная автокатастрофа, произошедшая 1 января 2021 года в Авенале, штат Калифорния. В ней погибли девять человек, семь из которых — дети. Виновником ДТП был водитель внедорожника, в салоне которого находилось еще семь человек.

Двигаясь на скорости примерно 142-158 км/ч, автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с пикапом. По данным NTSB, водитель внедорожника находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По слова председателя NTSB Дженнифер Хоменди, технологии могли бы предотвратить аварию, «точно так же, как они могут предотвратить десятки тысяч смертельных случаев в результате аварий, связанных с вождением в нетрезвом состоянии и превышением скорости, которые мы ежегодно наблюдаем в США».

По данным агентства, «пьяное» вождения является основной причиной ДТП со смертельным исходом на автомагистралях. Начиная с 2000 года по этой причине в США погибло более 23 000 человек. В 2020 году «пьяным» было практически каждое третье ДТП (30%). В них погибли 11 654 человека. В свете такой печальной статистики NTSB предлагает снизить предел допустимой концентрации содержания алкоголя в крови до 0,05 г/дл или ниже.

Не лучше ситуация и с любителями скорости. В том же 2020 году зарегистрировано 11 258 дорожно-транспортных происшествий с их участием.

Решить проблему аварий, связанных с превышением скорости, NTSB предлагают путем внедрения в новые автомобили технологии интеллектуальной адаптации скорости и технического ограничения скорости. Также эксперты настаивают на обязательных системах обнаружения алкогольного опьянения. Когда это будет реализовано, не уточняется.