В США усилят борьбу с пьяным вождением и превышением скорости
Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США предлагает Национальному управлению безопасностью движения на трассах (NHTSA) сделать обязательными для новых автомобилей некоторые системы безопасности. Одна из них — обнаружение нетрезвого водителя в салоне. Ее задача — недопущение вождения в состоянии алкогольного опьянения.
Обратить внимание на эту проблему экспертов заставила резонансная автокатастрофа, произошедшая 1 января 2021 года в Авенале, штат Калифорния. В ней погибли девять человек, семь из которых — дети. Виновником ДТП был водитель внедорожника, в салоне которого находилось еще семь человек.
Двигаясь на скорости примерно 142-158 км/ч, автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с пикапом. По данным NTSB, водитель внедорожника находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
По слова председателя NTSB Дженнифер Хоменди, технологии могли бы предотвратить аварию, «точно так же, как они могут предотвратить десятки тысяч смертельных случаев в результате аварий, связанных с вождением в нетрезвом состоянии и превышением скорости, которые мы ежегодно наблюдаем в США».
По данным агентства, «пьяное» вождения является основной причиной ДТП со смертельным исходом на автомагистралях. Начиная с 2000 года по этой причине в США погибло более 23 000 человек. В 2020 году «пьяным» было практически каждое третье ДТП (30%). В них погибли 11 654 человека. В свете такой печальной статистики NTSB предлагает снизить предел допустимой концентрации содержания алкоголя в крови до 0,05 г/дл или ниже.
Не лучше ситуация и с любителями скорости. В том же 2020 году зарегистрировано 11 258 дорожно-транспортных происшествий с их участием.
Решить проблему аварий, связанных с превышением скорости, NTSB предлагают путем внедрения в новые автомобили технологии интеллектуальной адаптации скорости и технического ограничения скорости. Также эксперты настаивают на обязательных системах обнаружения алкогольного опьянения. Когда это будет реализовано, не уточняется.