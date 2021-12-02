Нужно ли проходить ТО после покупки авто

Покупка поддержанного автомобиля – практически всегда приобретение кота в мешке. Только за редким исключением удается приобрести беспроблемный и полностью готовый к эксплуатации автомобиль. Даже если вы проверили машину на юридическую чистоту, провели диагностику в сервисном центре, существует целый ряд моментов, на которые нельзя закрыть глаза. Ответ на вопрос, нужно ли проходить ТО после покупки автомобиля, предельно простой – да, нужно, если машина была приобретена с рук. Если машина новая, то первые четыре года, ТО проходить не нужно. Обслужить авто, пройти техническое обслуживание можно в СТО в Киеве Bulldog. Здесь вы получите оперативное и качественное обслуживание транспортного средства с предоставляем гарантии на выполненные работы.

Замена масла

Не стоит ориентироваться на показатель одометра. Пробег в приобретенном автомобиле может быть скручен. Причем сегодня это делается так, что не остается следов вмешательства в систему транспортного средства. Также не стоит полагаться на слова бывшего автовладельца. Наверняка он не раз повторил, что «перед продажей авто ТО было выполнено в полном объеме», «на машине вообще редко ездил».

Первое, что необходимо сделать после покупки машины, это заменить жидкости. Прежде всего, масло в двигателе. Если вы имеете представление, какой смазочный материал был залит в двигатель, по возможности приобретите такой же в нужном объеме. Но зачастую автовладелец не знает о допусках, вязкости и даже бренде используемого моторного масла, а прежний владелец путается в своих показаниях. Тогда верным решением станет промывка двигателя и его заправка технической жидкостью, соответствующей требованиям производителя. С этой информацией можно ознакомиться в инструкции по эксплуатации.

Замена расходных материалов

Для предотвращения различных неприятностей во время эксплуатации автомобиля также рекомендуем заменить расходные материалы. Первым делом установите новый воздушный, салонный, топливный фильтр, поменяйте свечи зажигания и аккумулятор. Это необходимо сделать даже в том случае, если визуально и свечи, и аккумулятор выглядят исправно. Специалисты советуют загнать машину на подъемник для оценки состояния элементов тормозной системы. Проверяются тормозные колодки, диски. На автомобилях с задними барабанными тормозами есть смотровое окно, позволяющее оценить толщину накладок. Уменьшение их толщины до 2 мм означает полный износ. Такие изделия подлежат замене.

Обработка кузова

Необходимость проведения антикоррозийной обработки кузова вызвана различными факторами. Под влиянием внешних факторов заводской антикор изнашивается уже спустя несколько лет. Необходимо учитывать возраст машины и условия, в которых происходила эксплуатация.

Обработке подлежат:

днище;

колесные арки;

сварные швы;

соединения панелей дверей.

Если вы знаете, что ранее проводилась работа над исправлением геометрии кузова, были осуществлены сварочные работы, обработка кузова антикоррозийным покрытием обязательна.

Химчистка салона

Далеко не каждый поддержанный автомобиль может похвастаться ухоженным и опрятным салоном. В салоне может остро ощущаться запах табака. Химчистка в таком случае не помешает. Для этого обратитесь в автосервис, где специалисты используют профессиональное оборудование и безопасные чистящие средства. За несколько часов салон приведут в полный порядок, вернуть ему утраченную опрятность и свежесть. Можно еще озонировать салон, чтобы привести микроклимат внутри машины в гигиенический порядок.

Если вы желаете превратить ремонт и ТО автомобиля в приятное времяпровождение, обращайтесь в профильный автосервис Bulldog в городе Киев.