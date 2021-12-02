Продажи новых автомобилей в Украине в ноябре: изменения продолжаются

После спада в октябре, последний месяц осени 2021 смог показать лучшие цифры по продажам новых автомобилей. Поскольку в ноябре было продано 8,9 тысячи новых автомобилей. И это например даже больше, чем в августе этого года и заметно больше, нежели в ноябре 2020. Однако трансформации на рынке продолжаются и вот какими они были в ноябре.

На первое место уверенно вышла KIA, продав более 1,2 тысячи новых автомобилей. Само собой, все они были Sportage, несколько десятков Rio и Picanto можно в расчет не брать. И корейский бренд стал единственным, кто сумел реализовать более тысячи автомобилей. Сумеет ли он удержать такую планку в декабре?

На втором месте Toyota – у нее более 900 проданных машин, но до четырехзначного числа бренд все же немного не дотянул. Не будь дефицита с поставками цифра продаж была бы выше. Это хорошо заметно по тому, как просели продажи (или правильнее сказать все-таки реализации?) бестселлера RAV4. Неплохо держатся Land Cruiser Prado и Camry, которые расположились на втором и третьем местах внутренних продаж соответственно.

На третьем месте в ноябре Renault, который расположился в аккурат за Тойотой – их разрыв совсем небольшой. Их модели-лидеры все те же и идут в той же последовательности (от первого места к третьему) – Duster, Sandero и Logan. Неплохо продавались в минувшем месяце Express и Kadjar.

Четвертое место очень уверенно удерживает Chery, сумевший нарастит продажи по сравнению с октябрем и обеспечивший себе отрыв от ближайших конкурентов. Хорошим спросом все так же пользуются кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 2 к которым уверенно примкнул Tiggo 7 Pro. Это тройка лидеров Chery. Неплохо продается и Jetour X70.

В ноябре наверх рейтинга подтянулся Hyundai, и смог подняться сразу с восьмой на пятую позицию, потеснив с нее Mitsubishi и продав четыре с половиной сотни автомобилей. Лидер марки кроссовер Tucson, за ним следуют i30 и i10.

Соответственно, на шестом месте Mitsubishi практически с таким же показателем продаж (но все таки чуть меньше), как и у Хюндай. Главный в ноябре у японского бренда кроссовер Outlander. А вот следующие за ним Eclipse Cross и ASX нашли практически равное количество покупателей.

Вслед за Mitsubishi, почти “наступая ему на пятки”, идет Nissan – он на седьмом месте в рейтинге. Такая же связка наблюдалась и месяцем ранее. Неизменно расположились также продаваемые модели – X-Trail (с большим отрывом), а за ним Qashqai и новый Juke.

Peugeot смог вернутся в первую десятку лидеров и занял в ноябре восьмою строчку. Опять же, с минимальным отрывом от Nissan, то есть борьба за эти позиции шла довольно напряженная. Отвоевать утраченные позиции французскому бренду помог седан 301, который разошелся в ноябре хорошим тиражом. Стабильно находят своих покупателей кроссоверы 3008 и 2008.

Довольно неожиданно в ноябре рывок совершил BMW, который смог добраться до девятой строчки рейтинга! Главная заслуга в этом кроссовера X5 ну и немного X3.

Замыкает ТОП-10 Suzuki, которая пусть и уступила позиции, но смогла удержаться в десятке лучших. Это место она выборола у Skoda, потому как разрыв между этими брендами получился минимальный.

А ниже первая десятка самых продаваемых моделей в ноябре 2021: