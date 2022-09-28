Обзор электромобилей VW ID4 Cross

Глядя на цены, которыми сети АЗС “радуют” наших соотечественников последние полгода, невольно начинаешь задумываться – а может быть пора делать уверенные шаги в будущее – и пересаживаться на Электромобили?

Ведь цена на электроэнергию значительно ниже, даже если заряжаться на платных сетях заправочных станций, ну а если вы счастливый обладатель гаража, частного дома, или места на парковке с розеткой по близости – то полная зарядка современного электрокара, такого, как например VW ID4 Cross с батареей 84 кВт будет стоить вам меньше 150 грн, и за эти деньги вы сможете уехать на 550 км !

Звучит привлекательно ? А если учесть что электромобили не требуют частой замены масла в ДВС, ввиду отсутствия оного, фильтров и значительно меньше расходуют тормозные колодки, за счёт рекуперативного торможения – то стоимость затрат на элетрокар в течении года выглядит так привлекательно, что даже общественный транспорт и то обойдётся дороже!

Удобно ли пользоваться электромобилями сегодня на дорогах Украины?

Если вы живёте в крупных городах, областных центрах – то ответ однозначен – в некоторых городах количество зарядных станций, на душу населения уже выше, чем аналогичный показатель в Токио.

Зарядных станций на сегодня значительно больше, чем количество желающих пользоваться их услугами, но не исключено что в будущем, когда электромобилей станет больше потребуется большее количество зарядок.

Что Конкретно нам предлагает Volkswagen ID4 Cross?

Кроссовер по размерам сравним с таким популярным представителем класса как например Tiguan, в Европейской версии.

Силовая установка представлена двумя вариантами – в большинстве комплектаций будет лишь один электромотор, расположенный на задней оси, и выдающий 204 л.с. и 310 н.м. тяги, чего достаточно, для обеспечения неплохой динамики, первая сотня набирается всего за 8,5 сек.

Ну а если ваш выбор пал на максимальную версию Prime, обладающую полным приводом и двумя электромоторами общей мощностью 314 лошадок и 470 н.м. то вы уже можете рассчитывать на динамику менее 6 сек до первой сотни, хотя улучшенная динамика предполагает повышенный расход электроэнергии, и запас хода в полноприводной версии не превышает 500 км, на одной зарядке, чего в принципе должно хватать для большинства жизненных ситуаций.

Компания Bex Auto уже много лет занимается доставкой электромобилей в Украину, и в 2022м году лидером, по количеству заказанных автомобилей уверенно стал VW ID4 – именно благодаря сочетанию своих характеристик, и привлекательной цены.

Многих так же привлекает сам бренд – ведь на фоне набирающих популярность, но всё ещё мало известных в Украине Китайских брендов автомобили концерна Volkswagen вызывают у наших граждан чувство уверенности в автомобиле. И неспроста.

Интерьер и технологии

У вас когда нибудь был VAG ? Если однажды вам посчастливилось быть владельцем любого автомобиля от концерна Volkswagen (Может быть даже вам его уже привозила компания Bex Auto), то в интерьере VW ID4 Cross Вас встретит знакомая эргономика, по домашнему удобные передние кресла, что в версии Prime обладают электрорегулировками и памятью, и знакомые кнопочки на привычных местах.