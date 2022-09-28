Обзор электромобилей VW ID4 Cross
Глядя на цены, которыми сети АЗС “радуют” наших соотечественников последние полгода, невольно начинаешь задумываться – а может быть пора делать уверенные шаги в будущее – и пересаживаться на Электромобили?
Ведь цена на электроэнергию значительно ниже, даже если заряжаться на платных сетях заправочных станций, ну а если вы счастливый обладатель гаража, частного дома, или места на парковке с розеткой по близости – то полная зарядка современного электрокара, такого, как например VW ID4 Cross с батареей 84 кВт будет стоить вам меньше 150 грн, и за эти деньги вы сможете уехать на 550 км !
Звучит привлекательно ? А если учесть что электромобили не требуют частой замены масла в ДВС, ввиду отсутствия оного, фильтров и значительно меньше расходуют тормозные колодки, за счёт рекуперативного торможения – то стоимость затрат на элетрокар в течении года выглядит так привлекательно, что даже общественный транспорт и то обойдётся дороже!
Удобно ли пользоваться электромобилями сегодня на дорогах Украины?
Если вы живёте в крупных городах, областных центрах – то ответ однозначен – в некоторых городах количество зарядных станций, на душу населения уже выше, чем аналогичный показатель в Токио.
Зарядных станций на сегодня значительно больше, чем количество желающих пользоваться их услугами, но не исключено что в будущем, когда электромобилей станет больше потребуется большее количество зарядок.
Что Конкретно нам предлагает Volkswagen ID4 Cross?
Кроссовер по размерам сравним с таким популярным представителем класса как например Tiguan, в Европейской версии.
Силовая установка представлена двумя вариантами – в большинстве комплектаций будет лишь один электромотор, расположенный на задней оси, и выдающий 204 л.с. и 310 н.м. тяги, чего достаточно, для обеспечения неплохой динамики, первая сотня набирается всего за 8,5 сек.
Ну а если ваш выбор пал на максимальную версию Prime, обладающую полным приводом и двумя электромоторами общей мощностью 314 лошадок и 470 н.м. то вы уже можете рассчитывать на динамику менее 6 сек до первой сотни, хотя улучшенная динамика предполагает повышенный расход электроэнергии, и запас хода в полноприводной версии не превышает 500 км, на одной зарядке, чего в принципе должно хватать для большинства жизненных ситуаций.
Компания Bex Auto уже много лет занимается доставкой электромобилей в Украину, и в 2022м году лидером, по количеству заказанных автомобилей уверенно стал VW ID4 – именно благодаря сочетанию своих характеристик, и привлекательной цены.
Многих так же привлекает сам бренд – ведь на фоне набирающих популярность, но всё ещё мало известных в Украине Китайских брендов автомобили концерна Volkswagen вызывают у наших граждан чувство уверенности в автомобиле. И неспроста.
Интерьер и технологии
У вас когда нибудь был VAG ? Если однажды вам посчастливилось быть владельцем любого автомобиля от концерна Volkswagen (Может быть даже вам его уже привозила компания Bex Auto), то в интерьере VW ID4 Cross Вас встретит знакомая эргономика, по домашнему удобные передние кресла, что в версии Prime обладают электрорегулировками и памятью, и знакомые кнопочки на привычных местах.
К недостаткам я бы отнёс довольно жёсткий пластик на дверных картах и весьма спорное решение с глянцевым пластиком в салоне – что бы не портить эстетические чувства вам придётся протирать весь этот пластик от отпечатков пальцев буквально постоянно.
Есть вопросы к мультимедиа, 12 дюймовый экран обладает всеми необходимыми функциями, в 2022 году, и среди своих конкурентов, электромобилей точно не самая плохая, но если до этого у вас были современные автомобили то графика и скорость работы мультимедиа ID4 вызывать недоумение.
Есть вопросы и к задним местам.
Нет, с количеством свободного пространства там всё в порядке, но наклон спинки, как по мне не оптимален, и если ваш рост выше 180 см, то в дальней дороге спина может выразить недовольство.
Вот к чему точно нет никаких вопросов – то это к багажнику!
Volkswagen ID4 Cross обладает 512 литрами пространства в багажнике, абсолютно ровный пол, приятную обивку, и если добавить к этому возможность увеличить пространство, сложив спинки заднего сидения в пропорции 40/60 то грузовое пространство станет поистине огромным, даже не смотря на то, что под капотом отдельного отделения нет, как во многих электромобилях.
Производительность и характер вождения
Электромобили в ходу бывают двух видов – откровенно дешевые, в которых создатели стремились исключительно к экономии, и это видно буквально с первых метров, по отсутствию тяги, и шумоизоляции, и премиальные.
Volkswagen ID4 в версии Prime на полном приводе сложно назвать полноценным премиумом, но он определённо ближе к Tesla, чем от него ожидаешь!
Динамика не поражает цифрами, но вполне может удивить неподготовленного водителя – более чем двухтонный электрокроссовер набирает первую сотню за пять с половиной секунд, и при этом неплохо управляется.
Благодаря низкому центру тяжести электричка ощущается гораздо легче, чем она есть на самом деле.
К габаритам авто привыкаешь почти мгновенно, а любые оставшиеся вопросы помогут решить функции удержания в полосе, система мониторинга слепых зон, функция автоматической парковки и камеры кругового обзора.
На одной зарядке Volkswagen ID4 с батареей 84 кВт позволяет проехать более 550 км, что в реально эксплуатации означает, что в городских условиях вы будете заряжать свой электрокроссовер не чаще, чем раз в неделю, а в случае дальних поездок при условии соблюдения скоростного режима 90 км/ч вы гарантированно проедете 500 км, чего в большинстве случаев будет вполне достаточно, а если остановится на 40 – 50 минут у мощной зарядной станции то за это время ваш ID4 Cross впитает в себя ещё 400 км пробега от электросети.
Цены и комплектации
При выборе Volkswagen ID4 с компанией Bex Auto вы можете рассчитывать на следующие цены:
|Комплектация
|Цена
|Volkswagen ID4 Cross Pure +
|$35500
|Volkswagen ID4 Cross Lite pro
|$38500
|Volkswagen ID4 Cross Prime
|$43300
Батарея всегда будет 83.4 кВт, а значит запас хода всегда будет 550 – 600 км, а в полноприводной версии производитель обещает 500 км.
В первых двух комплектациях Pure + и Lite pro VW ID4 будет заднеприводным, 204 л.с. и динамика 0 – 100 около 8 секунд.
Процесс заказа авто
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