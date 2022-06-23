Обзор нового Peugeot 408

Перед нами совершенно новый Peugeot 408. И это абсолютно новая глава в истории модели. Снова взобравшись на самый пик модной волны 408 превратился в невероятно эффектный и практичный фастбек.

Новый 408-й разделил платформу EMP2 с актуальным поколением Сitroen С4, которому отвели роль модели, тяготеющей к теме кроссоверов, за счет увеличенного дорожного просвета и защитного обвеса по низу кузова. При той же платформе и компоновке новые 408-й апеллирует к совсем другим ценностям. Покатые кузовные стойки, агрессивное оформление передней части с фирменной безрамочной решеткой радиатора, которая плавно перетекает под фары и, как будто, объединяет весь передок в один большой блок.

Агрессивная и очень выразительная светодиодная оптика с длинными клыками LED ходовых огней на передних фарах – все это делает машину очень динамичной и выразительной. Да, по низу кузова и окантовке колесных арок также имеется защитные пластиковые накладки контрастного черного окраса. Но они не делают модель внешне похожей на кроссоверы. Наоборот, они визуально прижимают машину к дороге. Одним словом, на фоне нового 408 большинство европейских одноклассников выглядят достаточно бледно.

Чтобы выглядеть настолько ярко, Peugeot пришлось применить в модели ряд невероятно смелых и неожиданно дорогих решений. Например, на модели сегмента весьма экстравагантно выглядят колесные диски размером от немалых 17 до умопомрачительных 20 дюймов! Да и применение таких технологий, как матричные светодиодные фары еще совсем недавно было прерогативой машин классом, а то и двумя выше.

Но тут возникает логичный вопрос. А к какому классу относится 408? Кто его сегодняшние конкуренты? Если продолжать логику преемственности, то картина не складывается. Прежде модели 406 и 407 соперничали за место под солнцем с Ford Mondeo, Opel Vectra/Insignia, Volkswagen Passat. Но пока Peugeot 408 не присутствовал на европейском рынке конкуренты так сильно прибавили в размерах, что сегодня играют уже в другой лиге, подбираясь своими размерами к бизнес-классу. А практичный Peugeot 408 сохранил удобные для европейцев габариты C+ сегмента. Вероятно главным соперником для нового «француза» станет чешская Skoda Octavia и родственный Citroen C4.

Кокпит дать

Оформление интерьера ожидаемо соответствует современной концепции Peugeot i-cocptip. Высоко расположенная электронная панель приборов, небольшой эргономичный руль и футуристичный дизайн. На центральной консоли расположен 10-дюймовый экран мультимедийной системы i-Connect Advanced. Система поддерживает голосовое управление и активируется фразой «ОК Peugeot». Управлять голосовыми командами системой можно так же как и Гугл-помощником или Сири.

Говоря о практичности, нужно обратиться к цифрам. К примеру, задний ряд сидений обещают очень просторный. Колесная база новинки 2,79 метра! Для сравнения у Skoda Octavia, при сходной длине кузова, почти на 11 см меньше (2,68 метра).

Традиционная сильная сторона лифтбеков – практичный багажник с огромным погрузочным проемом. Объем багажника нового Peugeot 408 составляет 536 л (у Skoda Octavia 600 л).

А знаменитые французские дизеля?

Новые времена диктуют новые стандарты. Если топ-версии 406-х и 407-х оснащали 3,0-литровыми «шестерками», то современным 408-м достались эффективность за счет более современных решений.

Топовые силовые установки – плагин-гибридные версии. Почему во множественном числе? Потому что их сразу две. Та что попроще, называется Plug-in Hybrid 180 e-EAT8. Она состоит из турбированного бензинового мотора серии PureTech 150 л.с. и электромотора. Общая мощность системы – 180 л.с.

Более мощная версия Plug-in Hybrid 225 e-EAT8 получила бензиновый мотор уже на 180 л.с. и электрический двигатель. Полная мощность 225 л.с. Оба плагина имеют литий-ионную батарею на 12,4 кВт*ч. Отличие в запасе хода у плагинов минимальное. Plug-in Hybrid 180 e-EAT8 может проехать на одном заряде до 60 км, а более мощный Plug-in Hybrid 225 e-EAT8 – 59 км.

Для нового Peugeot 408 предлагают и просто бензиновую версию с турбированным 1,2-литровым PereTech на 130 л.с. Все модификации доступны с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач. Механика, вероятно, будет доступна только для машин с чисто бензиновым мотором. Дизельных модификаций нет и не будет. А вот полностью электрическая появится уже скоро.

Получил почти автопилот

В списке доступного оборудования нового Peugeot 408 ожидаемо огромный перечень современных систем активной безопасности. На борту нового 408 может быть до 6 камер и 9 радаров, которые делают управление, маневрирование и путешествия более безопасными и легкими.

Естественно, что системы существуют не каждая сама по себе. Они собраны в пакет Drive Assist 2.0, что позволяет реализовать такие функции как полуавтоматическая смена полосы движения, система поддержания рекомендованной скорости движения (предлагает водителю скорость, в соответствии с дорожными знаками).

Есть также радар дальнего радиуса действия (до 75 метров), система ночного виденья Night Vision, предупреждение о перекрестном трафике за автомобилем. Это не считая умного круиз-контроля, который в городском трафике самостоятельно тормозит авто до полной остановки, системы автоматического экстренного торможения (работает как днем, так и ночью от 7 до 140 км/ч) и других, ставших уже почти привычными для нового европейского авто опций.

Когда доберется в Украину?

Производство нового Peugeot 408 будет расположено на заводе в Мюлузе (Франция). Для восточных рынков выпуск модели стартует позднее и будет налажено в Китае. Продажи новинки в Европе стартуют в начале 2023 года. Когда же появится новый 408 в Украине? Украинское представительство бренда Peugeot активно работает над тем, чтобы к нам Peugeot 408 также попал в 2023-ем.