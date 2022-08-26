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Одну из самых больших «капсул времени» показали на видео
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Украинский рынок кроссоверов показал рекордный результат – статистика
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Украинские защитники начали оборудовать пикапы системами «Vampire»
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Испания передаст Украине средства ПВО и другое вооружение
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Обзор электромобиля со скромным названием «Чемпион мира»
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Отреставрирован уникальный спортивный мопед отечественного производства
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Aston Martin DB5 Шона Коннери продали на аукционе
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Как в Украине работает грузовик MAN со сдвижными дверьми (видео)
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Alexander Dennis запустит новый электробус уже без участия BYD
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Завершены испытания первого в мире беспилотного грузовика с технологией 5G
Новости
Надежное КАСКО — в ARX! Компания заняла первое место на страховом рынке
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Как «автоспорт» обучает ВСУ доезжать до «финиша» живыми
Новинка
Renault презентует электрический кемпер Hippie Cavier Motel
Автосервис
Что покажут на ведущей выставке по автосервису – Automechanika Frankfurt 2022
Детский транспорт
Лето 2022 г. Выбираем детский транспорт
Детский транспорт
В Киеве начал ходить автобус в стиле лондонского даблдекера
Событие
Аграрии Киевской области получили мощный автопоезд-зерновоз
Событие
Супер-вместительный зерновоз отправился хмельницким аграриям
Безопасность
Внимание, на дорогах Киева снова бетонные блоки и "ежи"
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На что нужно обратить внимание при выборе детского автокресла
Рус Укр
Автоцентр Новости Украинский рынок кроссоверов показал рекордный результат – статистика

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    Украинский рынок кроссоверов показал рекордный результат – статистика
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