Украинский рынок кроссоверов показал рекордный результат – статистика

Популярность кроссоверов и внедорожников как в мире, так и в Украине продолжает расти. Если в конце 90-х годов прошлого столетия доля таких машин в общем числе продаж на рынке нашей страны достигала 7-8%, то сейчас она выросла почти в десять раз.

Как сообщили в издании AUTO-Consulting, в июле 2022 года доля новых кроссоверов и внедорожников составила 78,8%. Этот показатель является рекордным за всю историю Независимой Украины. Если посмотреть на продажи таких машин в разрезе всего этого года, то показатель достигает 74,6%. Добавив в статистику пикапы, получается годовой результат в 77,1%. То есть на новые легковые машины на украинском рынке приходится менее 23%.

Еще более существенные цифры по продажам кроссоверов и внедорожников — в электромобильном сегменте. Здесь, по итогам семи месяцев этого года, доля SUV составила 75,6%. Рекордным стал июльский показатель, когда на этот тип машин пришлось 86,4% всего украинского рынка новых автомобилей. Но и это не предел, ведь с каждым месяцем и годом спрос на такие авто только растет.