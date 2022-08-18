Разбитая мечта: культовый суперкар Lamborghini побывал в аварии (фото)

Досадный инцидент произошел в Норвегии. Водитель легендарного итальянского суперкара Lamborghini Countach не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в ограждение.

Удар пришелся на левую сторону суперкара. У него вырвано колесо и отбила часть заднего крыла, повреждена фара и водительская дверь. Судя по снимку, который опубликовал Supercar fails в Instagram, восстановление Lamborghini Countach будет длительным и не дешевым. Если же будут выявлены другие технические неисправности, то машину и вовсе могут списать.

Стоит отметить, что в аварии разбили не базовый суперкар, а лимитированную версию с приставкой LP 400 S в названии. Купе было выпущено тиражом в 237 экземпляров и пользуется невероятной популярностью среди коллекционеров. Его стоимость в настоящее время составляет около миллиона долларов.