Производитель электрокаров Polestar построил домик на дереве

«Хижина» для медитаций на природе примет участие в выставке House by an Architect

Шведская компания Polestar представила очередную новинку — домик-гостиную для любителей природы. Она получила название Koja или «Хижина». Ее основа — проект победителя прошлогоднего конкурса Polestar Design Contest, финского дизайнера Кристиана Талвитие. Также в его реализации приняла участие финская мебельная мастерская Protos Demos.

Построенный совместными усилиями единственный Koja примет участие в выставке House by an Architect («Дом от архитектора»). Она состоится в рамках биеннале Fiskars Village Art & Design 2022, проходящего с 24 мая по 4 сентября.

«Дом на дереве» построили в лесу на окраине финской деревни Фискарс. Фасад и интерьер Koja изготовлен из деревянных стеновых плит и натуральной древесины северной пихты. Вся передняя часть фасада стеклянная, что позволяет наслаждаться панорамой на лес во время отдыха и медитаций. В интерьере нет ничего кроме мягких скамеек. Никаких удобств, только тишина и единение с природой.

Дом закреплен на металлической основе на высоте около шести метров над землей. Попасть внутрь можно по наружной лестнице. Площадь рассчитанной на двух человек гостиной — 9,5 кв. метров. По центру комнаты проходит ствол дерева во всей его природной красе.

К сожалению, планов по серийному производству «хижин» Koja у Polestar нет.