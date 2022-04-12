В России остановлено производство УАЗов

Официальна причина двухнедельного простоя — «ремонт оборудования»

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), который не останавливался даже во время Второй мировой войны, стал еще одним предприятием, не устоявшим под бременем экономических санкций. С 30 апреля всех сотрудников завода отправляют в дополнительный корпоративный отпуск, который продлится до 15 мая. Официальная причина затянувшихся выходных — «ремонт оборудования».

Ранее УАЗ останавливался 14-15 марта для «проведения внеплановой инвентаризации». По всей вероятности причина обоих простоев скрывается в проблемах с поставками комплектующих, с которыми столкнулась вся автомобильная отрасль России.

По той же причине во внеплановый корпоративный отпуск своих сотрудников отправил российский АвтоВАЗ. Заводы концерна в Тольятти и Ижевске будут простаивать с 4 по 24 апреля, а затем перейдут на четырехдневку.

Ульяновский автомобильный завод основан в июле 1941 года и на данный момент входит в состав автомобильного холдинга «Соллерс» (бывший «Северсталь-авто»). У группы в России есть совместные предприятия с Ford (ООО «Соллерс Форд» в Елабуге), Mazda («ООО Мазда Соллерс Мануфекчуринг Рус» во Владивостоке) и Isuzu (ООО «Исузу Соллерс» в Ульяновске). На УАЗе собирают полноприводные внедорожников, легкие грузовики и микроавтобусы.