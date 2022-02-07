Внешность первого электрического Rolls-Royce раскрыли до премьеры

Первые неофициальные рендеры автомобиля опубликовали в Сети

Рендерами нового купе Rolls-Royce Spectre поделился не сам производитель, а как это обычно бывает, независимые дизайнеры. Создавая изображения, они взяли за основу серию последних шпионских снимков, ранее просочившихся в Сеть.

Внешне электрокар выдержан в общей стилистике марки. Единственное, что выглядит довольно необычно — узкие «двухэтажные» фары. Предположительно, сверху находятся светодиодные ходовые огни, сразу под ними — блоки ближнего и дальнего света. Хромированная радиаторная решетка с вертикальными ламелями выглядит более широкой, тогда как бампер напротив, просто и лаконично. Через всю боковину, от крыла до задних фонарей протянулась рельефная выштамповка.

На корме — новые фонари, которые своей формой напоминают те, что нам уже доводилось видеть у седана Ghost нового поколения. Крышка багажника тоже другая.

Основой нового купе станет платформа Architecture of Luxury. Ее уже используют седан Ghost и кроссовер Cullinan. Ожидается, что электрическую силовую установку новое купе разделит с флагманским кроссовером BMW iX M60. Она состоит из пары электромоторов, по одному на каждой оси. Отдача переднего — 258 л.с., заднего — 489 л.с. Суммарная мощность силовой установки — 619 л.с. Не исключено, что у нового купе Роллс-Ройс эти цифры будут другими. Премьера новинки ожидается в 2023 году.