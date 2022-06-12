Новости Оккупанты разрушили еще один мост в Северодонецк

Российские войска продолжают атаковать города в Луганской области, которые находятся под контролем Украины. Наиболее ожесточенные бои идут в Северодонецке. Оккупанты пытаются отрезать город и системно взрывают мосты, ведущие к нему.

Первый мост орки взорвали в мае, а сегодня, 12 июня, они уничтожили второй путепровод. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона отметил, что и третий мост подвергается постоянным обстрелам. Если им удастся его уничтожить, то город будет полностью отрезан.

«Россияне бросают все силы, чтобы отрезать Северодонецк. Следующие два-три дня будут решающими», – рассказал Гайдай.