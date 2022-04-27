Оккупанты украли и разобрали на запчасти новую пожарную машину (видео)

Российские солдаты ведут себя на оккупированных территориях Украины, как саранча. Они воруют все, что попадается под руку, а то, что не могут унесли или увезти, – уничтожают.

Именно так и произошло с новым пожарным автомобилем МАЗ. Орки завладели машиной во время оккупации Чернобыля. По неизвестным причинам они не смогли его переправить через границу в Беларусь, поэтому просто разобрали на части.

По словам главы полиции Киевской области Андрея Небытова, с автомобиля сняли руль, приборы, пожарное оборудование, фары, сиденья и все колеса. Также лишился фар и ВАЗ 21011, который стоял в качестве экспоната на реконструкции поста ГАИ в чернобыльской зоне.

«Видел разное, но здесь оккупанты атаковали мою логику… Во время оккупации Чернобыля россиянам удалось завладеть новым пожарным автомобилем. Орки смогли завести авто и вывезти в лес поближе к границе с Беларусью, а дальше случилось непредсказуемое. Вместо того чтобы украсть автомобиль, россияне разобрали его на детали. Не удивлюсь, если из-за международных санкций и прекращения работы мировых автопроизводителей, РФ готовит новый концепт-кар, гибрид милицейского Жигуля и пожарного МАЗа. Ждем презентации!»‎, – написал Небытов.