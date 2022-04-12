В Киеве возобновлена работа еще шести маршрутов общественного транспорта

В столице уже запустили 11 троллейбусных и 11 трамвайных маршрутов

Столица Украины постепенно возвращается к привычной жизни. В частности, возобновляется работа общественного транспорта. Как сообщили в КГГА, с сегодняшнего дня начали курсировать еще три троллейбусных и три трамвайных маршрута. Помимо ранее запущенных теперь будут работать

трамвайные маршруты:

№ 14 от Отрадного проспекта до Контрактовой площади;

№ 15 от Отрадного проспекта до улицы Старовокзальной;

№ 18 от Контрактовой площади до улицы Старовокзальной.

троллейбусные маршруты:

№ 19Д от улицы Кадетский Гай до улицы Юрия Ильенко;

№ 42К от площади Космонавтов до улицы Саперно-Слободской;

№ 27К от станции метро Почайна до улицы Дегтяревской.

На сегодня в Киеве работает 11 троллейбусных маршрутов — №3, №8, №9К, №17, №6К, №24, №32Д, №34К, №19Д, №42К, №27К и 11 трамвайных маршрутов — №3, №19, №2, №8К, №22К, №29К, №33А, №14, №15, №18.