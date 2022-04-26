Оккупанты вывезли из Украины коллекцию раритетных автомобилей (фото)

Мародерство российских военных в Украине достигло колоссальных размеров. Помимо бытовой техники, гаджетов, одежды и посуды они угоняют автомобили. Наряду с новыми кроссоверами и седанами орки не брезгуют и раритетными машинами.

Так, на захваченной территории в Харьковской области орки вскрыли гараж и угнали пять ретро-машин. Установить направление, куда были вывезены ценные экземпляры советского автопрома, пока не удалось.

Как сообщил харьковский коллекционер Владимир Логинов. В гараже находились следующие автомобили: