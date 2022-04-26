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Оккупанты вывезли из Украины коллекцию раритетных автомобилей (фото)
Мародерство российских военных в Украине достигло колоссальных размеров. Помимо бытовой техники, гаджетов, одежды и посуды они угоняют автомобили. Наряду с новыми кроссоверами и седанами орки не брезгуют и раритетными машинами.
Так, на захваченной территории в Харьковской области орки вскрыли гараж и угнали пять ретро-машин. Установить направление, куда были вывезены ценные экземпляры советского автопрома, пока не удалось.
Как сообщил харьковский коллекционер Владимир Логинов. В гараже находились следующие автомобили:
- ГАЗ 12 ЗИМ черного цвета – полная реставрация;
- ГАЗ 13 «Чайка» черного цвета – полная реставрация;
- ГАЗ 14 «Чайка» черного цвета – полная реставрация;
- ГАЗ 21 (первый выпуск) белого цвета – полная реставрация;
- ГАЗ 21 (третий выпуск) цвет кофе с молоком – идеальное состояние.