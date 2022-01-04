Итоги продаж новых автомобилей в Украине в 2021 году: ТОП-15 лидеров

Прошлый 2021 год для украинского автомобильного рынка выдался не только непростым, но еще и неоднозначным. С одной стороны, коронавирусная турбулентность немного снизилась, хотя многое зависело и от региона. C другой стороны, к середину года “чиповый кризис”начал добираться и до нашего рынка. И сказался он не только на продажах, но и на перераспределении позиций в рейтинге.

Вместе с тем уже весной наметилась положительная тенденция увеличения продаж, которая продолжилась и летом. Именно весенние и летние месяцы (апрель и июль) были лучшими по продажам новых автомобилей в Украине. А рекордным стал декабрь, вплотную приблизившись к показателю в 11 тысяч автомобилей. Причем это рекорд не только этого года, но и предыдущих восьми лет, потому как начиная с 2014 года, декабрьские продажи, как правило, не превышали десяти тысяч новых автомобилей.

Рекордным стал и 2021 год: было реализовано более 107 тысяч новых автомобилей!

Планку в сто тысяч новых авто украинский рынок взял впервые с 2013 года. Тогда, напомним, было продано чуть больше двухсот тысяч автомобилей. В целом тренды касательно типов кузовов, силовых агрегатов и брендов-лидеров остаются неизменными, но в течение года мы наблюдали немало интересных перестановок и рокировок. А некоторые бренды смогли показать настоящий рывок.

Уже который год борьба за абсолютное лидерство развернулась между Renault и Toyota, в которую лишь эпизодически пыталась вмешаться KIA. В итоге лидером 2021 года стала французская Renault, у которой 14,8 тыс. проданных автомобилей. Фактически столько же, сколько и в 2020 году! Что и говорить – стабильность признак мастерства! В лидерах здесь модели Duster, Sandero и Logan.

Toyota отстала буквально на несколько десятков автомобилей, и тем не менее, у нее второе место. Флагманом был, конечно же, кроссовер Toyota RAV4, а следом за ним идут внедорожник Land Cruiser Prado и седан Camry.

У KIA уверенное третье место (почти 9 тыс. проданных машин), которое корейскому бренду обеспечили продажи модели KIA Sportage четвертого поколения, уходящего на покой. У дилеров еще можно найти версии с бензиновым двигателем на “автомате”, но на украинский рынок уже вышло новое, пятое поколение Спортейдж. Посмотрим, как пойдут его продажи в 2022 году и сможет ли он обеспечить такие же высокие позиции в рейтинге.

Skoda, как и в прошлом году, заняла четвертое место по итогам 2021 года, продав чуть более 6 тыс. автомобилей. Кроссоверы Kodiaq и Karoq, также Octavia были в лидерах продажи и продавались практически одинаково хорошо – разница между моделями минимальна.

Не произошло изменений и на пятом месте – здесь находится Hyundai с 4,8 тыс. проданных моделей. Корейский флагман продаж кроссовер Tucson, а следом за ним хэтчбек i30. К слову, и универсал этой модели продавался неплохо.

Следом, на шестой позиции и с минимальным отставанием идет Peugeot, позиции которого смогла упрочить модель 301 при поддержке кроссоверов 2008 и 3008. Интересно факт: последние две модели нашли себе почти равное количество почитателей.

Стоит отметить, что борьба в диапазоне между пятым и девятым место рейтинга продаж 2021 года была очень плотной, а разрыв по итогам – минимальный.

Буквально чуть-чуть не хватило Nissan, дабы войти в семерку лидеров, поэтому, как и год назад, у данного японского бренда восьмое место. Хорошо известные рынку Qashqai и X-Trail из месяца в месяц обеспечивали стабильные продажи бренду. И здесь также готовится замена – эстафету вот-вот примет новое поколение Nissan Qashqai, на которое уже объявлены украинские цены. Интересно отметить, что Nissan Leaf, официальные продажи которого в Украине стартовали летом 2021 года, разошелся неплохим тиражом.

А вот на восьмом месте – прорыв года! Его занял бренд Chery, который не только смог потеснить с него Volkswagen, но и подняться за год сразу на восемь позиций вверх, увеличив продажи более чем вдвое – до 4,6 тыс. автомобилей! Хорошо продавался Tiggo 4 и не менее хорошо Tiggo 2, на третьем месте Jetour X70.

Девятое место осталось таки за Volkswagen, у которого лидерами являются Touareg, Tiguan и T-Roc. Хорошо и можно сказать стабильно закончили год и в Suzuki, заняв десятое место продав 3,7 тыс. новых автомобилей. Также хочется отметить Mitsubishi, которая хотя и не вошла в ТОП-10 брендов, но также сумела совершить рывок в 2021 году и увеличить свои продажи в полтора раза.

Рейтинг продаж ТОП-15 брендов 2021 года: