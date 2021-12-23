Определена лучшая сеть СТО в Украине

14 декабря 2021 состоялось объявление победителей всеукраинской рейтинг-акции «Лучший Автосервис Украины 2021». В номинации «Лучшая сеть СТО» победила сеть Бош Авто Сервис, которая в этом году празднует свой 100-летний юбилей.

По результатам ежегодной всеукраинской рейтинг-акции «Автоэксперт. Лучший Автосервис Украины 2021» сеть независимых СТО Бош Авто Сервис одержала победу в номинации «Лучшая сеть СТО». В список победителей в отдельных категориях также вошли три автомастерские сети:

Бош Авто Сервис «112 Украина» – в номинации «Лучший сервис по ремонту электромобилей»;

Мак-Авто Bosch Car Service (Черновцы) – как Лучшая неофициальная специализированная СТО по марке и Прорыв года;

Bosch Car Service Tandem (Черновцы) вошел в список финалистов в категории Лучшая универсальная СТО (на 5 и более постов).

В 2021 году сеть Бош Авто Сервис отметила 100-летие и победная награда от автовладельцев и экспертов стала лучшим подарком на юбилей. Экспертиза, накопленная за сто лет, и партнерство с новатором автомобильной индустрии Bosch позволяют сети Бош Авто Сервис не только идти в ногу со временем, но и возглавлять технологические изменения в области автомобильного сервиса. Статус партнера сети “Бош Авто Сервис” гарантирует автомобилистам наличие на сервисной станции полного спектра необходимого оборудования для диагностики, ремонта и обслуживания автомобилей, высокую квалификацию персонала, уровень подготовки которого подтверждается тестированием и сертификацией в Учебном центре Bosch.

Александр Лизун, концепт менеджер сети Бош Авто Сервис Украина, Молдова:

«Я очень рад всем нашим партнерам, ведь наша победа – это прежде всего их заслуга, результат ежедневной добросовестной работы, мастерства и профессионализма, неравнодушия и стремления соблюдать самые высокие стандарты обслуживания. Приятно, что сеть Бош Авто Сервис Украина продолжает расти – в этом году к нам присоединились три партнерских СТО, и в планах авторизация еще четырех сервисов. Мы благодарны партнерам за доверие и сотрудничество, а автовладельцам за лояльность и признание. Всем желаю успеха и двигаемся дальше!»

«Мы благодарны автовладельцам и экспертам за столь высокую оценку нашей работы. Мы горды быть частью самой большой и лучшей сети СТО в Украине. Имидж и всесторонняя поддержка такого сильного и надежного партнера как компания Bosch позволяет нам чувствовать себя уверенно и двигаться вперед», – комментирует Богдан Маковей, владелец СТО Мак-Авто Bosch Car Service.

По состоянию на декабрь 2021 года сеть Бош Авто Сервис Украина объединяет 102 станции технического обслуживания. До конца текущего года планируется авторизация еще четырех сервисов. Это означает, что еще больше автовладельцев будет иметь доступ к качественному обслуживанию своих авто по стандартам Bosch.