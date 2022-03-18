Опубликован список автобрендов остановивших производство в России

В скором времени из российских автосалонов исчезнут практически все иномарки

В России составили список мировых автомобильных брендов, продукция которых больше недоступна на местном рынке. Из-за экономических санкций, введенных в ответ на военную агрессию против Украины, поставки своих автомобилей в Россию остановили Volkswagen Group, BMW, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Volvo, Rolls-Royce и ряд других компаний и корпораций.

В частности, остановлена отгрузка автомобилей Suzuki с завода Magyar Suzuki в Венгрии и поставки моделей Geely из Беларуси. Конвейер завода «БелДжи» испытывает проблемы с поставками комплектующих.

Также остановила поставки и заморозила локальное производство Toyota. Завод японской марки в Санкт-Петербурге, производящий Toyota RAV4 и Camry, остановился 4 марта 2022 года.

В списке остановленных завод Nissan в Санкт-Петербурге, заводы Renault в Москве и Тольятти (мощности АвтоВАЗа). Импорт и экспорт своей продукции остановил и альянс Stellantis, в который входят четырнадцать брендов: Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall, DS, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Chrysler, Dodge, Jeep и Ram.

Приостановили свою деятельность в России производители шин Bridgestone, Michelin, Continental и Pirelli. Это касается, как локального производства, так и импорта. С недавнего времени недоступны россиянам и автозапчасти Bosch.