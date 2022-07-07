Особливості реєстрації ДТП у різних країнах

Друзі, якщо ви опинилися за кордоном, фахівці компанії ARX розповідають про порядок дій на випадок ДТП у різних країнах.

НІМЕЧЧИНА

Загальний алгоритм дій в разі ДТП в Німеччині:

Включити миготливу світлову сигналізацію («аварійку») та надіти світловідбиваючий жилет. Жилети для водія та пасажирів повинні зберігатися в салоні. Не можна вимикати фари та габаритні вогні, особливо у темний час доби. Уважно спостерігаючи за рухом, обережно покинути салон із боку найближчого відбійника. Якщо машина зупинилася на узбіччі або на правій смузі, водій повинен залишати салон через праві пасажирські двері, щоб не потрапити під машини, що проїжджають повз. Пасажирам на задніх сидіннях слід чинити так само. Після цього водій та пасажири по можливості повинні залишатися за відбійником.

При зупинці на лівій смузі виходити потрібно з лівого боку. У такому разі чекати на прибуття рятувальників і поліції потрібно буде між роздільними відбійниками посередині автобану.

Перебігати через проїжджу частину на узбіччя – небезпечно для життя! Залишатися в машині також не можна.

Встановити трикутний знак аварійної зупинки на відстані щонайменше 150 метрів від місця аварії. Йти до місця встановлення знаку та повертатися назад слід за відбійником. Знак – нести перед собою, щоб вас було краще видно. Викликати рятувальників, якщо є постраждалі. Для цього потрібно зателефонувати за номером 112 або дійти найближчої стійки екстреного зв’язку на автобані (Notrufsäule). Якщо машина або кілька машин блокують проїзну частину, необхідно обов’язково викликати поліцію за номером 110 або через стійку екстреного зв’язку. Дорожня поліція позначить місце ДТП світловими сигналами або спеціальними табло, а також подбає про подальші необхідні дії. У разі потреби – надати першу допомогу постраждалим. Обмінюватися даними про страховку з іншими учасниками аварії, зробити фото/відеофіксацію місця аварії та пошкоджень автомобілів, заповнити Європейський звіт про ДТП («євпротокол») (Europäischer Unfallbericht).

Від виклику поліції на місце можна відмовитись, якщо на це згодні всі учасники ДТП, ніхто не отримав серйозних травм та машини не блокують проїзну частину. Обов’язково поліцію слід викликати у разі тяжких тілесних ушкоджень та аварій зі смертельним наслідком.

Навіть якщо йдеться про незначну подряпину на лаку, але хтось із учасників аварії наполягає на виклику поліції для складання протоколу, він має на це повне право. У разі інші учасники ДТП зобов’язані залишатися на місці аварії. Плата за виїзд поліції не стягується. Проте, на місці співробітники поліції можуть виписати штрафи за порушення правил, якщо ви не позначили місце ДТП, не з’їхали на узбіччя після легкої ДТП чи забрали важливі сліди аварії до прибуття поліції. Розмір штрафу від 30 євро.

ПОЛЬЩА

Загальний алгоритм дій в разі ДТП в Польщі:

Перевірте, чи є постраждалі. Всі ДТП в Польщі поділяються на дві категорії:

Kolizja drogowa – подія, в наслідок якої немає постраждалих осіб

Wypadek – ДТП, що мають наслідки із заподіянням шкоди життю або здоров’ю людей

Якщо постраждалі є, але залежно від тяжкості ушкоджень (наприклад, коли постраждалому було надана лише первинна допомога, або він був виписаний з лікарні протягом двох днів), подія може бути кваліфікована як Kolizja drogowa або Wypadek.

Якщо є підозри на постраждалих людей, треба викликати швидку допомогу за номером 999.

Якщо сторони не заперечують, зробіть фото/відеофікацію місця аварії та пошкоджень ТЗ. Розблокуйте проїзд. Невиконання обов’язку учасника ДТП звільнити проїзну частину, якщо немає постраждалих – порушення, за яке може накладатися штраф від 150 злотих. Викликати поліцію. Обов’язково викликати поліцію, якщо є постраждалі (Wypadek), не ясно хто винуватець ДТП, у одного з учасників немає полісу обов’язкового страхування чи Зеленої карти. Викликати поліцію можливо за локальним номерами 997 або 986, або за загальноєвропейським номером 112, єдиним для всіх спецслужб. В разі відсутності необхідності викликати поліцію та якщо всі учасники ДТП погоджуються із обставинами та виною, заповнити бланк Європротоколу (Wspólne óswiadczenie o zdarzeniu drogowym).

При цьому, за польським законодавством заповнення цього бланку не є обов’язковим. Wspólne óswiadczenie o zdarzeniu drogowym може бути написано від руки у вільній формі. Головне, щоб воно містило наступну інформацію: дані учасників ДТП та їх договорів страхування, час і місце ДТП, опис ДТП, пошкоджень автомобілів, схема того, що сталося, винуватець аварії, підписи обох учасників ДТП.

РУМУНІЯ

Загальний алгоритм дій в разі ДТП в Румунії:

У разі якщо ДТП спричинило травми або людські жертви, а також якщо в ньому задіяно більше двох транспортних засобів, необхідно терміново зв’язатися з дорожньою поліцією та службою порятунку за номером 112. Вжити заходів щодо надання першої медичної допомоги на місці події, не пересувати задіяні у ДТП транспортні засоби до приїзду поліції. Після її прибуття слідувати вказівкам офіцерів поліції, які у разі потреби мають надати послуги перекладача. У разі якщо у ДТП брало участь не більше 2 транспортних засобів та сторони дійшли взаємної угоди щодо винуватця події, учасники аварії можуть проїхати до територіальних поліцейських органів з розбору ДТП, де оформлюють необхідні документи для звернення до страхової компанії, або оформити ДТП за допомогою Європротоколу на місці.

ІТАЛІЯ

Загальний алгоритм дій в разі ДТП в Італії:

Необхідно в будь-якому разі залишатися на місці події, надіти світловідбиваючий жилет, оглянути місце події, ввімкнути аварійну сигналізацію, встановити знак аварійної зупинки за 50 метрів від місця події (100 метрів на автобані), якщо є можливість, зробити фото/відеофіксацію місця події та зафіксувати його координати або номер дороги, напрямок, поточний кілометр. В разі, якщо є поранені, перш за все – надати першу допомогу, за необхідності винести їх із небезпечної зони. Викликати карабінерів за номером 112 або поліцію за номером 113, невідкладну швидку допомогу за номером 118. Не переміщувати автомобілі до прибуття поліції. Викликати карабінерів або поліцію на місце події не потрібно в разі, якщо відсутні потерпілі. В цьому разі та в разі наявності згоди, хто є винуватцем події, учасники аварії можуть оформити ДТП за допомогою Європротоколу. Якщо ДТП оформлювали представники поліції, вони повинні видати на руки копії всіх документів про ДТП – європротокол або довідку.

ІСПАНІЯ

Загальний алгоритм дій в разі ДТП в Іспанії:

В разі серйозного ДТП (значні пошкодження автомобілів, майна третіх осіб, а також якщо є постраждалі або загиблі) обов’язково викликати поліцію та/або швидку допомогу за загальноєвропейським номером екстрених служб 112. Перед тим, як покинути автомобіль, обов’язково вдягнути світловідбиваючий жилет. За його відсутність в Іспанії передбачено окремий штраф. Ввімкнути аварійну сигналізацію та встановити знак аварійної зупинки мінімум за 50 метрів від місця аварії. Не переміщувати автомобілі до прибуття поліції, крім випадків, коли це може привести до більш тяжких наслідків. Негайно надати постраждалим першу медичну допомогу в межах своїх знань. В разі підозри на травми голови, шиї, хребта, ні в якому разі не переміщувати постраждалу особу. В разі наявності тяжких постраждалих, крім звернення до швидкої допомоги, слід викликати на місце події співробітників локальної поліції місцевого муніципалітету (Policia Local), а на загальних дорогах (національні траси, регіональні дороги, автобани) – Національної дорожньої гвардії (Guardia Civil Trafico). Якщо ДТП носить незначний характер (оціночно, за згоди всіх учасників ДТП, якщо немає постраждалих та збиток майну не значний), водії мають самостійно заповнити повідомлення про ДТП, Європротокол (Declaracion amistosa de accidente). Кожен учасник має право зазначити свої зауваження до обставин ДТП. Має сенс також зробити фото/відео фіксацію місця події, розташування автомобілів, їх пошкодження, дорожні знаки). В разі ДТП із трьома або більше учасників, така форма повідомлення (європротоколу) заповнюється на кожного із двох учасників, при цьому на зворотному боці в довільній формі зазначаються дані всіх учасників події. Виклик поліції в такому випадку є обов’язковим. Особливістю Іспанії може вважатися велика кількість ДТП, в яких учасники намагаються покинути місце події. В такому разі обов’язково запишіть номерний знак автомобіля, зверніться до поліції. Не відкладайте оформленні повідомлення про ДТП («європротокол») на більше пізній час, оскільки другий учасник може покинути місце події і в подальшому заперечувати свою участь у ДТП.

БОЛГАРІЯ

Загальний алгоритм дій в разі ДТП в Болгарії:

Перш за все з’ясуйте, чи є постраждалі в результаті ДТП. Якщо є постраждалі або загиблі, слід негайно викликати поліцію та/або швидку допомогу за загальноєвропейським номером екстрених служб 112, або за номером дорожньої поліції – 165, поліції – 166. Окремий номер швидкої допомоги – 150. Оцініть стан постраждалих та за можливості надайте першу медичну допомогу. Співробітники поліції в Болгарії виїжджають на місце ДТП лише у випадках, коли є постраждалі, в результаті ДТП ускладнений рух, є підозри, що хтось із учасників ДТП знаходиться в стані сп’яніння, в ДТП приймає участь автомобіль, що перевозить небезпечний вантаж, в ДТП приймає участь більше двох автомобілів, створена небезпека руху інших автомобілів (наприклад, дорога залита оливою чи фрагментами вантажу), в ДТП приймає участь автомобіль з неболгарськими номерами. Тому в Болгарії радимо викликати поліцію у всіх випадках. Тим не менш, в разі легкого ДТП та якщо інший учасник ДТП не заперечує, закон дозволяє скласти повідомлення про ДТП (європротокол) – «двустранен констативен протокол», кожен із примірників якого має бути складено без помилок із заповненням всіх реквізитів та обов’язково має бути підписаний обома учасниками ДТП.

ЧЕХІЯ

Загальний алгоритм дій в разі ДТП в Чехії:

З’ясуйте чи є постраждалі в результаті в ДТП. В разі необхідності викликайте рятувальну службу за загальноєвропейським номером екстрених служб 112 або швидку допомогу за номером 155. Ввімкніть аварійну сигналізацію та встановіть знак аварійної зупинки. Мінімальна відстань для встановлення знаку аварійної зупинки – 100 метрів від автомобіля на автобані або 50 метрів, якщо ДТП трапилося на інших дорогах. В межах населених пунктів відстань може бути меншою. Обов’язково вдягніть світловідбиваючий жилет. В разі необхідності надайте першу медичну допомогу постраждалим. Якщо ДТП сталося на автобані (автомагістралі) обов’язково зійдіть з проїжджої частини дороги на її праву сторону, за відбійник. Якщо в разі необхідності звільнення проїзду для транспорту необхідно переставити автомобіль, це дозволяється робити, але обов’язково позначте початково положення автомобілів – сфотографуйте або позначте крейдою. Загальна рекомендація – зробити максимально детально фото фіксацію місця події. Закон Чеської Республіки зобов’язує викликати поліцію на місце ДТП (за телефонами 112 або 156) лише в наступних випадках: якщо є постраждалі або загиблі люди, якщо збиток, оцінюваний учасником ДТП, нанесений автомобілям перевищує 100 тисяч чеських крон, якщо учасникам ДТП не вдалось домовитись про те, хто винен в ДТП, якщо один із учасників покинув місце аварії, або якщо ви виявили свій автомобіль пошкодженим на стоянці, якщо постраждало інше майно (паркан дома, дорожній знак, відбійник, припаркований автомобіль тощо), якщо автомобілі не мають змогу продовжити рух самостійно, якщо нанесено збиток навколишньому середовищу (є ризик потрапляння технічний рідин з автомобілів у водойму або ґрунт). Якщо поліцію викликати не потрібно та всі учасники ДТП згодні з тим, хто є винуватцем, можна скласти спільне повідомлення про ДТП або Evropský záznam o dopravní nehodě («європротокол»). Закон не зобов’язує водіїв мати при собі бланки європротоколу. Вони лише полегшують оформлення ДТП. Прийнятним є також оформлення повідомлення в довільній формі на аркуші паперу. Обов’язковим є наявність двох копій, підписи всіх учасників ДТП, зазначення за змістом всієї інформації так, як би використовувався бланк, та схематичного зображення картини події.

УГОРЩИНА

Загальний алгоритм дій в разі ДТП в Угорщині:

Перш за все — з’ясуйте, чи є постраждалі в результаті в ДТП. В разі необхідності викликайте рятувальну службу за загальноєвропейським номерами екстрених служб: швидка допомога – 104, пожежні – 105, поліція – 107. На всіх автобанах Угорщини кожні два кілометри встановлено аварійні телефони. З них можна викликати екстрені служби окремо або за їх загальним номером – 112. Встановіть знаки аварійної зупинки за відставні від 15 до 30 метрів від автомобілів. Не переміщуйте автомобілі та не прибирайте уламки, бо це може змінити картину події. Приступіть до складання повідомлення про ДТП («європротоколу»). Особливо, якщо аварія трапилась у віддаленій місцевості та поліції знадобиться кілька годин, щоб дістатися місця події, це допоможе уникнути подальших непорозумінь. Цей бланк представники поліції зазвичай додають до власного протоколу. В разі провадження по справі ДТП, будуть використовуватися обидва документи – складений учасниками ДТП та складений представниками поліції, картина ДТП в обох документах має співпадати. При заповнення європротоколу в Угорщині не обов’язково всі учасники ДТП мають вносити однакові відомості про обставини аварії, заповнення європротоколу також не є визнанням вини – це лише опис обставин аварії з метою пришвидшення її врегулювання в подальшому. Всі учасники ДТП мають отримати копії всіх записів та поліцейських протоколів. Зазвичай ці документи видаються протягом 15 днів. Особливу увагу в Угорщині приділяють аваріям із тваринами. В разі, якщо постраждала домашня або фермерська тварина, обов’язково викликайте поліцію. Це також може мати наслідки у вигляді цивільного позову до водія від власника тварини.

В будь-якому разі повідомте нас про ДТП: контакти, емейл

В разі, якщо у Вас є КАСКО від ARX, яке діє у всіх країнах Європи, ми розпочнемо процедуру врегулювання та компенсації вартості ремонту Вашого автомобіля.

В разі, якщо у Вас є лише Зелена Карта від ARX, ми зафіксуємо Ваше повідомлення, а надана Вами інформація допоможе нам в подальшому при врегулюванні звернення закордонного врегулювальника за зверненням постраждалої особи.