Остались одни «китайцы» — чем живет автомобильный рынок России

Работать на российском рынке продолжают Geely, Haval и Chery

Практические все известные мировые автомобильные бренды приостановили свою деятельность в России после введения экономических санкций. Первым о полном уходе из рынка страны-агрессора объявил американский концерн General Motors. Официальных дилеров уведомили о прекращении поставок автомобилей и автозапчастей, а сотрудников — об увольнении.

На сегодняшний день работать в России продолжают в основном китайские компании. Ситуация с уходом конкурентов из Европы и США явно им на руку. Огромный российский рынок оказался практически в полном их распоряжении. Одна из таких компаний — Geely. В Россию доставляют автомобили из Китая, а также Coolray и Atlas Pro, собранные на заводе «БелДжи» в Беларуси.

По-прежнему представлен на российском рынке китайский Haval. У компании есть собственное производство в Тульской области, где собирают кроссоверы F7, F7x, Jolion и внедорожник H9. Продолжается импорт ряда моделей, в том числе и пикапов. До конца 2022 года компания планирует вывести на рынок новый кроссовер Haval Dargo.

Не ушла из России и Chery, хотя определенные проблемы с поставками новых автомобилей у компании все же есть. Также россиянам предлагают продукцию Changan Automobile Group, входящей в тройку крупнейших производителей пассажирского транспорта в Китае.

На российском рынке также остаются корейские компании Hyundai и Kia. Прямых поставок автомобилей этих марок в Россию нет, но практически весь модельный ряд выпускается на заводах в Калининграде и Санкт-Петербурге. В последнее время у дилеров возникли проблемы с поставками «российских» Hyundai и Kia, поскольку производство остановилось из-за нехватки комплектующих.