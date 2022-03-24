В приложении «Киев цифровой» появился раздел «Помощь киевлянам»

Теперь через приложение можно оставить заявку на подключение Wi-Fi и присоединится к волонтерам

Киевская городская администрация, Гуманитарный штаб Киева и IT-команда столицы расширяют возможности для оказания гуманитарной помощи киевлянам, которые остались в столице во время войны. Для лучшей координации работы и обеспечения доступа к помощи в приложении «Киев цифровой» добавлен раздел «Помощь киевлянам».

В этом разделе можно присоединиться к рядам волонтеров, предложить предоставление гуманитарной помощи и оставить заявку на подключение Wi-Fi. По словам заместителя мэра Киева Петра Оленича, заявки по подключению интернет выполняют местные провайдеры, а чтобы присоединиться к волонтерскому движению или предложить гуманитарку, необходимо заполнить соответствующую форму. После обработки данных с желающими помочь киевлянам свяжутся представители администрации.

Также КГГА оказывает помощь социально-незащищенным киевлянам. Оставить заявку можно оставить по ссылке.

Загрузить приложение «Киев цифровой» можно в iOS и Android.