Отличная маневренность: Tesla Model Y с легкостью избежала столкновения с Honda CR-V

Ситуацию, из которой электрокар вышел победителем, можно назвать «‎лосиным тестом» в реальных условиях

Ситуация, которая произошла в Китае, в очередной раз продемонстрировала важность проведения так называемого «‎лосиного теста» (с помощью него эксперты проверяют возможность автомобиля быстро менять направление движения). Благодаря отличной маневренности, водитель Tesla Model Y смог избежать столкновения с Honda CR-V, которое, казалось, было неизбежно.

Инцидент зафиксировал видеорегистратор автомобиля, который двигался следом за Model Y. На видео видно, что электрокар едет по дороге в средней полосе и, в месте разворота, со стороны противоположной части шоссе в него буквально влетает Honda CR-V. Вероятно, водитель японского кроссовера не рассчитал скорость встречного движения и оказался прямо на пути Tesla.

К счастью, водитель Тесты быстро среагировал. Он сначала затормозил, а затем резко вывернул руль вправо и нажал на педаль газа. Потом он также умело вернулся на прежнюю траекторию движения, избежав столкновения с автобусом. Выглядело это все очень зрелищно, не правда ли?

По сути, сложившуюся ситуацию можно назвать «‎лосиным тестом» в реальных условиях. Электромобиль отлично справился с этим испытанием, показав превосходную устойчивость. Впрочем, и во время реального теста, который проводили специалисты, Tesla Model Y прекрасно справилась с ним, получив наивысший балл.