Полиция запустила чат-бот для поиска пропавших в Киевской области

Он поможет найти близких на территории области

Национальная полиция Киевской области запустила чат-бот для поиска людей, пропавших на территории Киевщины. Для поиска пропавшего человека необходимо зайти в чат-бот в Telegram и заполнить соответствующие данные.

В частности, необходимо указать свою фамилию, имя и отчество, дату рождения, место проживания, контактный телефон и те же данные о человеке, которого разыскиваете. Также желательно указать данные о времени последнего контакта с ним и отдельно указать о действиях, совершенных в отношении него оккупантами со всеми известными вам подробностями.

Например, об изъятии мобильного телефона, похищении или принудительном сопровождении самого разыскиваемого. Помните, что любая мелочь может помочь полицейским в поисках.

Также Министерство развития общин и территорий Украины запустило чат-бот «Знайди рідних», который позволяет найти тех, с кем утрачена связь не зависимо от места их пребывания в настоящее время. Ссылка на чат-бот и видеоинструкция по использованию.