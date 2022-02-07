«Первый заезд на сервис» ― интересное предложение для VAG от нового сервисного центра в Киеве
Недавно в Киеве на Большой Кольцевой был открыт новый дилерский центр с современной станцией технического обслуживания СЕАТ & КУПРА Центр Киев. Дилерский центр построен в соответствии с новейшими стандартами, позволяющими обслуживать автомобили VAG группы (SEAT, CUPRA, Volkswagen, Skoda, Audi) на самом высоком уровне.
Список сервисных услуг:
- сервисное и гарантийное обслуживание автомобилей SEAT и CUPRA;
- сервисное обслуживание и ремонт автомобилей VAG группы (Volkswagen, Skoda, Audi);
- диагностика;
- кузовной ремонт;
- шиномонтаж;
- отель для шин;
- трехфазная мойка авто.
В новом сервисном центре работает ряд выгодных предложений для клиентов.
Акция «Первый заезд на сервис»
- комплексная диагностика авто за 199 грн.;
- устранение неисправностей со скидкой 15% на услуги и 15% на запчасти.
Специальное предложение действует с 06.09.2021 по 31.03.2022.
Акция «Проверка развала-схождения»
- проверка развала-схождения авто всего за 1 грн.;
- регулировка развала-схождения за 499 грн.
Специальное предложение действует с 15.11.2021 по 31.03.2022.
Акция «Бонусная программа 1500+»
При сервисном обслуживании автомобиля от 1500 грн. клиент получает один из бонусов на выбор:
- сезонное хранение шин за 1 грн.;
- проверка регулировки освещения фар за 1 грн.;
- проверка и регулировка развала-схождения за 1 грн.;
- наружная мойка авто за 1 грн.
Специальное предложение действует с 7.02.2022 по 31.03.2022.
Преимущества официального сервиса «СЕАТ&КУПРА Центр Киев» на Большой Кольцевой:
- высококвалифицированные специалисты;
- новейшее оборудование согласно требованиям SEAT S.A. и VAG группы;
- сервисные работы с автомобилем производятся по стандартам производителя;
- превентивные средства обслуживания авто без повреждения лакокрасочного покрытия;
- гостиница для шин.
Вы можете воспользоваться всеми преимуществами нового официального сервиса для VAG группы и пройти сервисное обслуживание вашего авто на выгодных условиях.
СЕАТ & КУПРА Центр Киев
с. Софиевская Борщаговка, ул. Большая Кольцевая, 108
+380 44 290 99 50