Новости «Первый заезд на сервис» ― интересное предложение для VAG от нового сервисного центра в Киеве

Недавно в Киеве на Большой Кольцевой был открыт новый дилерский центр с современной станцией технического обслуживания СЕАТ & КУПРА Центр Киев. Дилерский центр построен в соответствии с новейшими стандартами, позволяющими обслуживать автомобили VAG группы (SEAT, CUPRA, Volkswagen, Skoda, Audi) на самом высоком уровне.

Список сервисных услуг:

сервисное и гарантийное обслуживание автомобилей SEAT и CUPRA;

сервисное обслуживание и ремонт автомобилей VAG группы (Volkswagen, Skoda, Audi);

диагностика;

кузовной ремонт;

шиномонтаж;

отель для шин;

трехфазная мойка авто.

В новом сервисном центре работает ряд выгодных предложений для клиентов.

Акция «Первый заезд на сервис»

комплексная диагностика авто за 199 грн.;

устранение неисправностей со скидкой 15% на услуги и 15% на запчасти.

Специальное предложение действует с 06.09.2021 по 31.03.2022.

Акция «Проверка развала-схождения»

проверка развала-схождения авто всего за 1 грн.;

регулировка развала-схождения за 499 грн.

Специальное предложение действует с 15.11.2021 по 31.03.2022.

Акция «Бонусная программа 1500+»

При сервисном обслуживании автомобиля от 1500 грн. клиент получает один из бонусов на выбор:

сезонное хранение шин за 1 грн.;

проверка регулировки освещения фар за 1 грн.;

проверка и регулировка развала-схождения за 1 грн.;

наружная мойка авто за 1 грн.

Специальное предложение действует с 7.02.2022 по 31.03.2022.

Преимущества официального сервиса «СЕАТ&КУПРА Центр Киев» на Большой Кольцевой:

высококвалифицированные специалисты;

новейшее оборудование согласно требованиям SEAT S.A. и VAG группы;

сервисные работы с автомобилем производятся по стандартам производителя;

превентивные средства обслуживания авто без повреждения лакокрасочного покрытия;

гостиница для шин.

Вы можете воспользоваться всеми преимуществами нового официального сервиса для VAG группы и пройти сервисное обслуживание вашего авто на выгодных условиях.

СЕАТ & КУПРА Центр Киев

с. Софиевская Борщаговка, ул. Большая Кольцевая, 108

+380 44 290 99 50

www.seat-centre.kiev.ua