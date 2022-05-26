Плюс 10 единиц: автомобили для наших бойцов передают ежедневно

Активисты, волонтеры и западные партнеры продолжают поставлять автомобили для нашей армии. Ведь без них бойцам будет гораздо сложнее выполнять боевые задачи.

В этот раз 10 внедорожников для ВСУ передали польские лесники. Автомобили повышенной проходимости будут использоваться украинскими военными для перевозки личного состава и небольших грузов. Также их задействуют на передовой.

Автомобили передали представителям Вооруженных сил Украины на украинско-польской границе в Надлесничестве Томашев. Поляки заявили о том, что готовы и дальше помогать украинским защитникам. Впрочем, это не первая партия машин, в минувшем месяце они уже передали 12 транспортных средств.

«Польская помощь неоценима для украинских военных, которые сегодня на передовой защищают границы Европы. Благодаря вашим усилиям мы получили внедорожники и другие важные вещи. Они помогут нашим защитникам лучше выполнять боевые задачи», – сказал Советник Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Сергей Власенко.