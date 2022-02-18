Почти 4000 новых Porsche и Volkswagen снова утонули

Судно, перевозившее автомобили, загорелось в Атлантическом океане

Грузовое судно Felicity Ace, перевозившее новенькие автомобили Porsche и Volkswagen из Германии в США, загорелось по пути следования. О причинах возгорания ничего неизвестно. Никто из членов экипажа не пострадал. А вот судьба и точное количество транспортных средств, находившихся на борту, остаются загадкой.

По некоторым данным, речь о 4000 автомобилей. Не исключено, что большая половина из них могла получить повреждения во время пожара.

Американское подразделение Porsche подтвердило информацию об инциденте. Марка не отрицает, что на корабле Felicity Ace «действительно находилось некоторое количество автомобилей». При этом представители производителя пообещали, что в скором времени клиенты получат всю необходимую информацию касательно своих автомобилей.

В Volkswagen также отрицать случившееся не стали. Представители марки отметили, что на данный момент не могут назвать размер нанесенного ущерба, так как пока сами ничего не знают.